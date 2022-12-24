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НОВОСТИ

Авиакомпания Cambodia Ankor Air открывает первый рейс между Сиемреапом и Ханоем

23 декабря Национальная авиакомпания Камбоджи Cambodia Ankor Air (CAAir) объявила об успешном выполнении первого рейса, соединяющего провинцию страны Сиемреап со столицей Вьетнама Ханоем. Согласно объявлению, первый рейс выполнил самолет А320 из международного аэропорта Сиемреап, доставив 68 пассажиров в Ханой 22 декабря, на обратном пути в тот же день на борту самолета был 81 пассажир.

В объявлении говорится, что авиакомпания Cambodia Angkor Air первоначально будет выполнять 3 рейса в неделю на самолетах A320 по вторникам, четвергам и субботам.

В расположенной на северо-западе Камбоджи провинции Сиемреап находится знаменитый археологический парк Ангкор, самое популярное туристическое направление страны.

В объявлении также говорится, что кроме нового маршрута авиалиния также выполняет 4 регулярных рейсов между Камбоджей и Вьетнамом, соединяющих Сиемреап и Хошимин (два раза в день), Сиемреап и Дананг (один рейс в день), Пномпень и Ханой (3 рейса в неделю), Пномпень и Хошимин (2 рейса в день) и Сиануквиль и Хошимин (1 рейс в день).

ВИА/ИЖВ

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