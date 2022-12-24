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Авиакомпания Cambodia Ankor Air открывает первый рейс между Сиемреапом и Ханоем
В объявлении говорится, что авиакомпания Cambodia Angkor Air первоначально будет выполнять 3 рейса в неделю на самолетах A320 по вторникам, четвергам и субботам.
В расположенной на северо-западе Камбоджи провинции Сиемреап находится знаменитый археологический парк Ангкор, самое популярное туристическое направление страны.
В объявлении также говорится, что кроме нового маршрута авиалиния также выполняет 4 регулярных рейсов между Камбоджей и Вьетнамом, соединяющих Сиемреап и Хошимин (два раза в день), Сиемреап и Дананг (один рейс в день), Пномпень и Ханой (3 рейса в неделю), Пномпень и Хошимин (2 рейса в день) и Сиануквиль и Хошимин (1 рейс в день).