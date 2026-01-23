XIV съезд КПВ придаст импульс продолжению вдохновляющей истории развития Вьетнама

По случаю проведения во Вьетнаме важнейшего политического события - XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) - послы ряда стран направили поздравления и высоко оценили стратегическое видение и новые ориентиры развития Вьетнама, выразив уверенность, что съезд откроет новую страницу с позитивными изменениями исторического значения.

Посол Российской Федерации во Вьетнаме Г. С. Бездетко.

Посол Российской Федерации Г. С. Бездетко подтвердил, что Вьетнам приступает к XIV съезду Партии в статусе страны, вступающей в фазу подъёма. По словам Посла, нынешние преобразования являются результатом усилий по переходу от мышления догоняющего развития к опережающему развитию, основанному на модели независимой, самостоятельной модернизации с обеспечением национальных интересов.

Посол подчеркнул, что принятие на съезде стратегических документов в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации создаст прочную основу для перехода Вьетнама к новой модели роста, решения вызовов, стоящих перед мегаполисами, а также повышения качества жизни населения.

Разделяя мнение о трансформации модели экономического роста Вьетнама, посол Лаоса Кхампхао Эрнтхаван высоко оценила стратегическое мышление, отражённое в проекте документов XIV съезда, в которых наука, технологии и национальная цифровая трансформация определяются в качестве ключевых драйверов развития. По словам посла, это является закономерным переходом от роста, основанного на капитале и дешёвой рабочей силе, к экономике знаний и отражает проактивную адаптацию Вьетнама к меняющейся глобальной обстановке.

Посол Лаосской Народно-Демократической Республики во Вьетнаме Кхампхао Эрнтхаван. Фото: ВИА

В частности, посол Лаоса отметила важность подхода, согласно которому частный сектор рассматривается как значимая движущая сила развития, что свидетельствует об открытом и прагматичном мышлении в процессе совершенствования институтов социалистически ориентированной рыночной экономики и способствует более эффективной мобилизации общественных ресурсов.

Посол Кхампхао Эрнтхаванх подчеркнула символичное совпадение во времени проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и XII съезда Народно-революционной партии Лаоса, отметив, что это отражает особую солидарность и общие устремления двух стран на пути к социализму.

Посол Кубы Рохелио Поланко Фуэнтес отметил, что кубинский народ с доверием и надеждой ожидает, что Вьетнам продолжит следовать избранному курсу развития: построение общества, в центре которого находится человек; развитие страны по социалистической ориентации, в гармонии с окружающей средой, в условиях мира и активной интеграции в международное сообщество.

По его словам, кубинский народ также убеждён, что Вьетнам и впредь будет формировать экономику, создающую всё больше национального богатства, обеспечивающую более высокий и более справедливый уровень социального благосостояния для населения, а также содействующую всестороннему и устойчивому развитию страны.

Посол Кубы подчеркнул, что достижения, которых Вьетнам добился в последние годы, являются наглядным доказательством того, что под руководством Коммунистической партии, благодаря духу сплочённости, стойкой воле и единству народа, Вьетнам вполне способен построить развитое, стабильное и прогрессивное общество.

Посол Боливарианской Республики Венесуэла во Вьетнаме Хуан Карлос Фернандес Хуарес отметил, что на протяжении многих лет Вьетнам добился важных результатов, особенно в процессе индустриализации, экономического роста и в обеспечении социальных благ, которыми пользуется широкие слои вьетнамского населения. По его словам, эти достижения являются убедительным свидетельством правильного курса Коммунистической партии и Правительства Вьетнама, ориентированного на человека как центр развития, основанного на индустриализации и творческом применении идей Хо Ши Мина. Венесуэльский дипломат также подчеркнул, что Вьетнам является образцом не только для Венесуэлы, но и для многих развивающихся стран.

Говоря о XIV Всевьетнамском съезде партии, посол Хуан Карлос Фернандес Хуарес отметил, что этот съезд является возможностью продолжить реализацию политического курса, который на протяжении последних лет демонстрировал высокую эффективность, в условиях, когда Вьетнам утвердился как субъект с всё более прочными позициями в регионе Юго-Восточной Азии и с всё более заметной ролью на международной арене, в том числе в Латинской Америке.

Посол подчеркнул, что Венесуэла с большим вниманием и ожиданиями следит за XIV съездом, рассматривая его как возможность для Вьетнама и далее сохранять и развивать политики, принесшие значительные успехи в последние годы. При этом он отметил, что последовательное и выверенное стратегическое планирование КПВ является ключевым фактором, позволяющим стране не только успешно развиваться внутри страны, но и укреплять свою роль в регионе и в мире.

Будучи главой Дипломатического корпуса и ранее принимавшим участие в пяти партийных съездах, посол Государства Палестина Саади Салама выразил глубокую уверенность в том, что, несмотря на многочисленные вызовы международной обстановки, Вьетнам неизменно находит верный путь к построению сильного и процветающего государства.

Послы выразили уверенность, что решения, принятые на съезде, станут мощным импульсом для того, чтобы Вьетнам продолжил свою вдохновляющую историю развития, внося активный вклад в дело мира, стабильности и процветания региона и всего мира.