Sun PhuQuoc Airways запускает первый международный маршрут в Тайбэй

Рейс 9G 510 вылетел из международного аэропорта Фукуока в 11:30 по вьетнамскому времени и приземлился в международном аэропорту Таоюань в 16:10 по местному времени. Обратным рейсом из Тайваня (Китай) на Фукуок прибыли более 200 пассажиров, что ознаменовало первый выход авиакомпании на международный рынок.

Более 200 пассажиров из Тайваня (Китай) прибывают на остров Фукуок первым международным рейсом авиакомпании Sun PhuQuoc Airways. (Фото: Sun Group)



29 марта 2026 года Sun PhuQuoc Airways - авиакомпания корпорации Sun Group - официально открыла свой первый международный маршрут, связавший Фукуок и Тайбэй (Тайвань, Китай). Это стало первым шагом в стратегии по соединению Фукуока с миром и постепенному превращению острова в один из новых международных транспортных узлов Вьетнама.

Первый международный рейс стал важной вехой в расширении деятельности

Рейс 9G 510 вылетел из международного аэропорта Фукуока в 11:30 по вьетнамскому времени и приземлился в международном аэропорту Таоюань в 16:10 по местному времени. Обратным рейсом из Тайваня (Китай) на Фукуок прибыли более 200 пассажиров, что ознаменовало первый выход авиакомпании на международный рынок.





Этот маршрут, выполняемый с частотой пять рейсов в неделю, стал первым международным направлением в рамках стратегии развития сети Sun PhuQuoc Airways «Rise to Asia». Появление вьетнамского авиаперевозчика, выполняющего прямые рейсы на Тайвань (Китай), как ожидается, будет способствовать укреплению авиационной связанности, а также продвижению торговли и туризма между двумя направлениями.



Согласно данным за 2025 год, Тайвань (Китай) обеспечил около 1,2 млн туристических прибытий во Вьетнам, войдя в число крупнейших въездных рынков страны. Однако поток туристов на Фукуок пока не соответствует его потенциалу из-за ограниченного количества прямых авиарейсов.



Открытие этого прямого маршрута, как ожидается, позволит существенно сократить время в пути, увеличить частоту полётов и повысить качество въездного туризма на остров. В ближайшее время авиакомпания также планирует расширить маршрутную сеть за счёт открытия направления в Гаосюн, ещё больше укрепив свои позиции на этом рынке.



Расширение маршрутной сети для соединения Фукуока с Азией

Маршрут в Тайбэй стал отправной точкой международной экспансии Sun PhuQuoc Airways в 2026 году. Авиакомпания ставит цель открыть девять направлений, связывающих Фукуок с крупнейшими азиатскими узлами, включая Сеул, Пусан, Сингапур, Бангкок, Гонконг, Куала-Лумпур, Нью-Дели и Мумбаи.



На фоне продолжающейся волатильности на авиационном рынке авиакомпания придерживается стратегии избирательного роста, сосредоточивая внимание на рынках с высоким спросом и значительным потенциалом роста, что соответствует позиционированию Фукуока как ведущего направления для отдыха. Такой подход обеспечивает операционную эффективность и одновременно создаёт прочную основу для того, чтобы партнёры и туристические компании могли выстраивать долгосрочные планы.



Наряду с расширением маршрутной сети Sun PhuQuoc Airways позиционируется как авиакомпания полного сервиса, предлагающая комплексное обслуживание на борту, включая питание, зарегистрированный багаж и отдельный салон бизнес-класса, рассчитанный на приватность и комфорт. Начиная с 1 апреля 2026 года авиакомпания также откроет зал ожидания Sun Executive Lounge в международном аэропорту Фукуока, повышая качество обслуживания пассажиров с самого начала путешествия.





Впечатление от путешествия дополнительно усиливается за счёт бесшовной интеграции с экосистемой Sun Group на Фукуоке, где пассажиры могут получить скидки до 30% на проживание, питание и развлекательные услуги, формируя полностью взаимосвязанное путешествие - от авиаперелёта до самого пункта назначения.



С точки зрения инфраструктуры участие Sun Group в управлении и эксплуатации международного аэропорта Фукуока совместно с Changi Airports International (CAI) в целях внедрения пятизвёздочных стандартов постепенно расширяет возможности аэропорта по обслуживанию международных пассажиров и формирует первую во Вьетнаме модель «аэропорта как направления».



Запуск первого международного рейса и прибытие более 200 пассажиров с Тайваня (Китай) стали важной вехой для Sun PhuQuoc Airways, способствуя росту туризма и укрепляя позиции Фукуока на региональной авиационной карте.