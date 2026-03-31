ТУРИЗМ

Sun PhuQuoc Airways запускает первый международный маршрут в Тайбэй

Более 200 пассажиров из Тайваня (Китай) прибывают на остров Фукуок первым международным рейсом авиакомпании Sun PhuQuoc Airways. (Фото: Sun Group)

29 марта 2026 года Sun PhuQuoc Airways - авиакомпания корпорации Sun Group - официально открыла свой первый международный маршрут, связавший Фукуок и Тайбэй (Тайвань, Китай). Это стало первым шагом в стратегии по соединению Фукуока с миром и постепенному превращению острова в один из новых международных транспортных узлов Вьетнама.

Первый международный рейс стал важной вехой в расширении деятельности

Рейс 9G 510 вылетел из международного аэропорта Фукуока в 11:30 по вьетнамскому времени и приземлился в международном аэропорту Таоюань в 16:10 по местному времени. Обратным рейсом из Тайваня (Китай) на Фукуок прибыли более 200 пассажиров, что ознаменовало первый выход авиакомпании на международный рынок.

4-2.jpg


Этот маршрут, выполняемый с частотой пять рейсов в неделю, стал первым международным направлением в рамках стратегии развития сети Sun PhuQuoc Airways «Rise to Asia». Появление вьетнамского авиаперевозчика, выполняющего прямые рейсы на Тайвань (Китай), как ожидается, будет способствовать укреплению авиационной связанности, а также продвижению торговли и туризма между двумя направлениями.

4.jpg


Согласно данным за 2025 год, Тайвань (Китай) обеспечил около 1,2 млн туристических прибытий во Вьетнам, войдя в число крупнейших въездных рынков страны. Однако поток туристов на Фукуок пока не соответствует его потенциалу из-за ограниченного количества прямых авиарейсов.

Открытие этого прямого маршрута, как ожидается, позволит существенно сократить время в пути, увеличить частоту полётов и повысить качество въездного туризма на остров. В ближайшее время авиакомпания также планирует расширить маршрутную сеть за счёт открытия направления в Гаосюн, ещё больше укрепив свои позиции на этом рынке.

5-1.jpg

Расширение маршрутной сети для соединения Фукуока с Азией

Маршрут в Тайбэй стал отправной точкой международной экспансии Sun PhuQuoc Airways в 2026 году. Авиакомпания ставит цель открыть девять направлений, связывающих Фукуок с крупнейшими азиатскими узлами, включая Сеул, Пусан, Сингапур, Бангкок, Гонконг, Куала-Лумпур, Нью-Дели и Мумбаи.

На фоне продолжающейся волатильности на авиационном рынке авиакомпания придерживается стратегии избирательного роста, сосредоточивая внимание на рынках с высоким спросом и значительным потенциалом роста, что соответствует позиционированию Фукуока как ведущего направления для отдыха. Такой подход обеспечивает операционную эффективность и одновременно создаёт прочную основу для того, чтобы партнёры и туристические компании могли выстраивать долгосрочные планы.

5.jpg


Наряду с расширением маршрутной сети Sun PhuQuoc Airways позиционируется как авиакомпания полного сервиса, предлагающая комплексное обслуживание на борту, включая питание, зарегистрированный багаж и отдельный салон бизнес-класса, рассчитанный на приватность и комфорт. Начиная с 1 апреля 2026 года авиакомпания также откроет зал ожидания Sun Executive Lounge в международном аэропорту Фукуока, повышая качество обслуживания пассажиров с самого начала путешествия.

6.jpg


Впечатление от путешествия дополнительно усиливается за счёт бесшовной интеграции с экосистемой Sun Group на Фукуоке, где пассажиры могут получить скидки до 30% на проживание, питание и развлекательные услуги, формируя полностью взаимосвязанное путешествие - от авиаперелёта до самого пункта назначения.

С точки зрения инфраструктуры участие Sun Group в управлении и эксплуатации международного аэропорта Фукуока совместно с Changi Airports International (CAI) в целях внедрения пятизвёздочных стандартов постепенно расширяет возможности аэропорта по обслуживанию международных пассажиров и формирует первую во Вьетнаме модель «аэропорта как направления».

7.jpg

Запуск первого международного рейса и прибытие более 200 пассажиров с Тайваня (Китай) стали важной вехой для Sun PhuQuoc Airways, способствуя росту туризма и укрепляя позиции Фукуока на региональной авиационной карте.

ИЖВ/ВИА

Туризм Вьетнама 2026: адаптация для прорыва

В последнее время туристический рынок демонстрирует заметные колебания, отражающие изменения в потребностях путешественников как во внутреннем, так и в международном сегментах. На фоне роста затрат и усиления осторожности со стороны потребителей всё большую популярность приобретают такие тенденции, как поездки на короткие расстояния, самостоятельные путешествия и локальные аутентичные впечатления. 
