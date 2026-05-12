«Ночная экономика» – драйвер роста города Хошимина
Такие факторы создают значительный потенциал для развития «ночной экономики» Хошимина. В городе разработают механизмы координации, планирования и управления в целях превращения «ночной экономики» в драйвер роста.
Тем не менее, существующие услуги остаются разрозненными, отсутствуют взаимосвязанность и уникальность. Сохраняются барьеры, связанные с планированием, регулированием времени работы, безопасностью, экологией и коммуникациями. В связи с этим, Хошимину следует разработать комплексную стратегию развития «ночного туризма», в которой четко определены пространственное планирование и уникальные продукты.
По результатам спроса Департамента туризма города Хошимина, ночные туристические услуги в основном предоставляются на пешеходной улице Нгуенхюэ, улице Буйвьен, ночном рынке Бентхань, набережной Батьданг и в прибрежных ресторанах. Популярные мероприятия включают уличные представления, гастрономические зоны, развлекательные услуги, речные круизы и ночные клубы.
Старший преподаватель Бизнес-школы Хошиминского экономического университета, доцент Динь Тьен Минь заявил, что ночные товары и услуги лишены индивидуальности, не способны создать глубокий и увлекательный опыт и еще не сформировали синхронизированную экосистему.
«На первый взгляд, ночные услуги кажутся разнообразными, но на самом деле остаются однообразными, в основном предоставляются в нескольких местах, не имеют ярко выраженной индивидуальности, не привлекают туристов. Кроме того, отсутствует кластер ночных туристических площадок и взаимосвязь между услугами», - сказал Динь Тьен Минь.
Хошимин в 2025 году посетили около 30 млн внутренних и иностранных туристов. Этот показатель отражает большой потенциал развития ночных туристических услуг, действующих с 18:00 до 6 часов утра следующего дня.
Заместитель генерального директора турагенства Vietravel Хуинь Фан Фыонг Хоанг указала на необходимость четкой классификации видов ночных услуг: гастрономические улицы, арт-пространства, бары и пабы, ночные рынки, площадки для уличных выступлений. Наряду с этим следует создать стоянки такси, ночные автобусные маршруты и безопасные пешеходные зоны для посетителей. Кроме того, город может сформировать кластеры «ночной экономики», такие как район Оперного театра, зона рынка Бентхань – улица Хамнги, пешеходная улица Нгуенхюэ и район канала Тауху. Каждый кластер должен иметь собственную тематику, например, традиционная кухня, локальная мода, уличная музыка и креативные продукты.
В свою очередь, директор по международному туризму компании Saigontourist Во Вьет Хоа заявил, что туристические продукты должны ярко отражать культурную идентичность города и создавать особенности, отличающие его от других направлений региона.
«Хошимин расширился и включает в себя бывшие провинции Биньзыонг и Бариа-Вунгтау, поэтому создание продукта, который знакомит иностранных туристов с этим мегаполисом, является довольно сложной задачей для нас. Из-за транспортных проблем в данный момент мы можем разрабатывать продукты только для каждого района отдельно», - сказал Во Вьет Хоа.
Председатель совета директоров туроператора Vietravel Нгуен Куок Ки предложил четко определить пространственные оси, продукты и услуги для развития ночной экономики и стимулирования креативной экономики: «Мы должны понять, что основной ценностью «ночной экономики» является многополярная экономика. Разнообразие наблюдается не только в Первом или Пятом районах, но и в самом городе, где на небольшой территории сочетаются многоосевые структуры, образующие единое целое, такие как: рынок Чолон, китайский квартал и бурная ночная жизнь в районе Тхаодьен Исходя из этого, нужно развивать креативную экономику, принимать эксперименты и даже неудачи, чтобы создавать ценность для общего развития города».
Эффективное использование «золотой жилы» ночной экономики не только способствует увеличению доходов и продлению срока пребывания туристов, но и создает новый импульс для роста, направленного на превращение Хошимина в динамичный туристический и сервисный центр региона.