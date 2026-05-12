В Хошимине наблюдаются факторы для развития «ночной экономики». Фото: VOV

Такие факторы создают значительный потенциал для развития «ночной экономики» Хошимина. В городе разработают механизмы координации, планирования и управления в целях превращения «ночной экономики» в драйвер роста.



Тем не менее, существующие услуги остаются разрозненными, отсутствуют взаимосвязанность и уникальность. Сохраняются барьеры, связанные с планированием, регулированием времени работы, безопасностью, экологией и коммуникациями. В связи с этим, Хошимину следует разработать комплексную стратегию развития «ночного туризма», в которой четко определены пространственное планирование и уникальные продукты.



По результатам спроса Департамента туризма города Хошимина, ночные туристические услуги в основном предоставляются на пешеходной улице Нгуенхюэ, улице Буйвьен, ночном рынке Бентхань, набережной Батьданг и в прибрежных ресторанах. Популярные мероприятия включают уличные представления, гастрономические зоны, развлекательные услуги, речные круизы и ночные клубы.

Круглый стол «Ночная экономика» – драйвер роста города Хошимина». Фото: VOV

Старший преподаватель Бизнес-школы Хошиминского экономического университета, доцент Динь Тьен Минь заявил, что ночные товары и услуги лишены индивидуальности, не способны создать глубокий и увлекательный опыт и еще не сформировали синхронизированную экосистему.



«На первый взгляд, ночные услуги кажутся разнообразными, но на самом деле остаются однообразными, в основном предоставляются в нескольких местах, не имеют ярко выраженной индивидуальности, не привлекают туристов. Кроме того, отсутствует кластер ночных туристических площадок и взаимосвязь между услугами», - сказал Динь Тьен Минь.



Хошимин в 2025 году посетили около 30 млн внутренних и иностранных туристов. Этот показатель отражает большой потенциал развития ночных туристических услуг, действующих с 18:00 до 6 часов утра следующего дня.

Динь Тьен Минь заявил, что ночные товары и услуги еще не сформировали синхронизированную экосистему.VOV







