Яркие художественные программы в честь успешного завершения XIV Съезда Партии

Вечером 23 января в столице Ханое и провинции Ниньбинь состоялись художественные программы, посвящённые успешному завершению XIV Съезда Партии и 96-й годовщине со дня основания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 года — 3 февраля 2026 года).

Специальная художественная программа «Под славным знаменем Партии», посвящённая успешному завершению XIV Съезда Партии.



На Национальном стадионе «Мидинь» (столица Ханой) торжественно прошла специальная художественная программа под названием «Под славным знаменем Партии». С самого раннего времени десятки тысяч делегатов и жителей собрались на стадионе, с воодушевлением и ожиданием, с верой и гордостью, обращёнными к славной Партии.

В программе приняли участие Генеральный секретарь То Лам; руководители и бывшие руководители Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама; представители общественно-политических организаций, ведомств, министерств и отраслей, а также многочисленные жители столицы.

Генеральный секретарь То Лам, руководители и бывшие руководители Партии и Государства, а также делегаты на специальной художественной программе «Под славным знаменем Партии».





Под темой «Под славным знаменем Партии» программа открылась праздничным барабанным номером «Жажда сияния», после чего был показан видеоролик о XIV Съезде Партии. Яркое впечатление также произвели высокотехнологичные постановки, сочетающие современные визуальные образы, звук и свет, а также музыкальные попурри и духовые оркестровые выступления, которые способствовали распространению духа единства воли и сплочённости в успешной реализации целей развития страны, определённых XIV Съездом.

В торжественной и трогательной атмосфере красный флаг с золотой звездой был почётно внесён на трибуну; церемония поднятия флага и исполнение государственного гимна стали выразительным акцентом, открывшим ритуальную часть программы.

Выступая с вступительной речью, секретарь Ханойского городского партийного комитета Нгуен Зуй Нгок отметил, что специальная художественная программа «Под славным знаменем Партии» стала возможностью для кадров, партийцев и народа выразить непоколебимую веру в Партию, почтить память великого Президента Хо Ши Мина, поколений революционных предшественников, павших героев, Матерей-героинь Вьетнама, а также соотечественников и товарищей, пожертвовавших собой и внесших вклад в дело независимости нации, свободы и счастья народа.

Секретарь городского партийного комитета Ханоя подчеркнул, что успех XIV Съезда является мощным призывом, побуждающим партийную организацию, власти и народ столицы действовать решительно, с авангардным и образцовым духом. Осознавая особую ответственность и высокую честь, столица Ханой полна решимости решительно обновляться, мобилизовать и эффективно использовать все ресурсы, развивать тысячелетние традиции культуры и героизма, строить столицу всё более культурной, цивилизованной и современной, достойной доверия соотечественников всей страны.

Специальная художественная программа «Под славным знаменем Партии» стала тёплым поздравлением в адрес успешного завершения XIV Съезда Партии и одновременно донесла послание о твёрдой вере в руководство Партии, в силу великого всенародного единства и в стремление построить могучий Вьетнам.

Программа была тщательно и современно поставлена, состояла из трёх частей с объединяющей идеей «Новое видение — Новые свершения — Новая эпоха». В ней приняли участие ведущие артисты Вьетнама, профессиональные и массовые творческие коллективы. Применение современных сценических технологий позволило создать величественные, торжественные и эмоционально насыщенные выступления, оставившие глубокое впечатление у зрителей.

Под темой «Под славным знаменем Партии» программа утвердила историческую истину: все великие свершения вьетнамской революции берут начало в правильном видении и мудром руководстве Коммунистической партии Вьетнама. Одновременно она пробудила чувство национальной гордости, укрепила блок великого всенародного единства, создала мощный духовный импульс и высокий общественный подъём, готовность вступить в новую эпоху развития.

Финалом программы стал масштабный художественный фейерверк, озаривший небо как величественная симфония, приветствующая успех XIV Съезда Партии и открывающая новую эпоху процветающего, сильного и счастливого Вьетнама.

В тот же вечер, 23 января, на территории древнего города Хоалы, квартал Хоалы, провинция Ниньбинь состоялась художественная программа, посвящённая успешному завершению XIV Съезда Партии и 96-й годовщине основания Коммунистической партии Вьетнама.

Программа стала важным культурно-политическим мероприятием, организованным сразу после закрытия XIV Съезда, с целью подтвердить его блестящий успех, широко пропагандировать значение, масштаб и ключевые ориентиры XIV Съезда — важнейшего политического события, открывающего новый этап развития страны. Это также стало возможностью для кадров, партийцев и различных слоёв народа выразить веру и ожидания в отношении прорывных решений, создающих импульс для ускоренного, устойчивого, богатого и мощного развития страны, с культурой, глубоко пронизанной самобытностью народностей.

Программа включала 18 тщательно подготовленных, ярких и содержательных номеров различных традиционных и современных жанров искусства, таких как чёо, сым, ван, исполнение на саксофоне и другие, представленных артистами Театра традиционного искусства провинции Ниньбинь.