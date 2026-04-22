Чанган – Тамкок – Битьдонг стал привлекательным международным туристическим направлением

Заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча подписала Решение № 705/QĐ-TTg от 21 апреля 2026 года об утверждении плана по сохранению, реставрации и восстановлению особо охраняемого национального памятника — живописного комплекса Чанган – Тамкок – Битьдонг в провинции Ниньбинь.

Туристический район Тамкок – Битьдонг (Фото: ВИА)

Территория планирования охватывает всю площадь особо охраняемого национального памятника Чанган – Тамкок – Битьдонг (в пределах объекта Всемирного культурного и природного наследия — Комплекса живописных достопримечательностей Чанган) общей площадью 9 663 га.

Сохранение выдающейся ценности наследия

Целью плана является дальнейшее изучение, выявление, дополнение и уточнение ценностей комплекса Чанган – Тамкок – Битьдонг и объекта Всемирного культурного и природного наследия — Комплекса живописных достопримечательностей Чанган; обеспечение сохранения памятника в сочетании с устойчивым развитием, превращение его в одно из наиболее привлекательных туристических направлений Вьетнама и мира; создание движущей силы для развития туризма провинции Ниньбинь и региона дельты Красной реки.

План направлен на сохранение выдающейся универсальной ценности объекта Всемирного наследия — Комплекса Чанган; конкретизацию стратегий, планов и направлений развития провинции Ниньбинь, а также выполнение обязательств Вьетнама перед ЮНЕСКО в сфере охраны и продвижения ценностей наследия.

Определяются масштабы, границы и зоны охраны памятника; функциональное назначение и показатели использования земель; организация пространства и размещение системы технической инфраструктуры в соответствии с этапами сохранения и развития ценности объекта. Разрабатываются нормы и решения по управлению и контролю архитектурно-ландшафтного пространства, а также меры по охране памятника в соответствии с законодательством.

Создаётся правовая база для защиты и продвижения ценностей отдельных компонентов памятника для подготовки, экспертизы, утверждения и реализации проектов по сохранению, реставрации, восстановлению и развитию ценности памятника в соответствии с утверждённым планом; формируются механизмы и политика привлечения инвестиционных ресурсов, а также усиливается роль местных сообществ в деле сохранения и популяризации наследия.

Обеспечение баланса между сохранением ценностей и развитием экономики наследия

Работы по сохранению, реставрации и восстановлению памятника осуществляются на основе принципа гармоничного сочетания сохранения выдающейся универсальной ценности объекта наследия с развитием экономики наследия, обеспечением интересов и средств к существованию местных сообществ, модернизацией социальной, технической и туристической инфраструктуры.

Живописный район Чанг Ан - Там Кок - Бич Донг стал привлекательным международным туристическим направлением.

Мероприятия по сохранению, реставрации и развитию ценности должны обеспечивать сохранность подлинных элементов и целостность выдающейся универсальной ценности объекта Всемирного культурного и природного наследия — Комплекса Чанган.

Осуществляется контроль пропускной способности, туристической деятельности и строительства, обеспечивается восстановление окружающей среды, сохранение ландшафта и долгосрочная устойчивость объекта, в частности:

В зонах природного ландшафта устанавливается строгий режим охраны, проводится зонирование и обозначение границ охраняемых территорий и археологических объектов;

В зонах туристического развития обеспечивается гармония архитектуры с природным ландшафтом; развиваются экологический туризм, агротуризм, сельский и культурный туризм;

В традиционных деревнях не допускается расширение или урбанизация, сохраняется существующий сельский ландшафт; обеспечивается сохранение аграрного пространства и нематериального культурного наследия, а также традиционных ремёсел;

В зонах смешанной охраны осуществляется строгий контроль и не допускается изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель без разрешения компетентных государственных органов.

Туристы из Вьетнама и других стран восхищаются живописной красотой водных пейзажей туристического района Тамкок – Битьдонг (Фото: ВИА)

Сохранение традиционных ремесленных деревень и праздников

В соответствии с намеченными ориентирами, сохранение и развитие традиционных ремесленных деревень, таких как: камнерезное ремесло Ниньван, кружевоплетение Ниньхай, винокурение Зялак, выращивание цветов и декоративных растений Ниньсуан, должно осуществляться поэтапно — с сохранением, восстановлением и интеграцией с туристическими форматами, основанными на опыте и участии посетителей. Одновременно предусматривается сохранение традиционных праздников и ценностей местных знаний, включая: охрану важных обрядов, отражающих исторические традиции и культурную жизнь жителей древней столицы, таких как обряд «шествия за водой» в рамках праздника Хоалы; деревенские праздники Кхалыонг и Ханькунг; праздник храма Чан (Нойлам); праздник храма Тхайви; праздник Байдинь и обряд жертвоприношения божеству Нонг. Сохраняются и ценности местных знаний, связанные с праздниками: праздник деревни Синьзыок, традиции производства натуральных лекарственных средств, культ почитания святого Нгуен Минь Кхонга, традиции поклонения То Хьен Тханю и система легенд эпохи династии Ли.

Развитие новых видов туризма

В части развития специализированных туристических продуктов предусматривается создание туристических продуктов, связанных с наследием, праздниками, экскурсиями и изучением образа жизни и кухни, а также эффективное соединение туризма с индустрией культуры. Планируется развитие экотуристических продуктов на основе природных ресурсов, а также новых видов туристических услуг с диверсификацией, соответствующей современным тенденциям рынка: экологический туризм (лодочные прогулки, треккинг, фототуризм); культурно-исторический и археологический туризм (посещение древней столицы, археологических памятников); культурно-религиозный туризм и практики верований (паломнические туры); спортивный и экстремальный туризм (скалолазание, велотуризм, гребля); агротуризм и туризм в ремесленных деревнях (знакомство с вышивальными и гончарными деревнями, формат farmstay); креативный и технологический туризм («виртуальный туризм», цифровые приложения, художественные центры); туризм, сочетающий лечение, оздоровление и эстетические услуги; деловой туризм (MICE); образовательный туризм.