Ханой скорректировал организацию дорожного движения в рамках первого этапа пилотного проекта зоны с низким уровнем выбросов

Благодаря многочисленным преимуществам и удобству использования электромобили становятся всё более распространённым видом транспорта в повседневной жизни жителей. Фото: ВИА. Благодаря многочисленным преимуществам и удобству использования электромобили становятся всё более распространённым видом транспорта в повседневной жизни жителей. Фото: ВИА