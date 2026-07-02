ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА
Ханой скорректировал организацию дорожного движения в рамках первого этапа пилотного проекта зоны с низким уровнем выбросов
В частности, предусматриваются следующие изменения в организации дорожного движения.
Зона 1 охватывает территорию внутри пешеходного пространства вокруг озера Хоанкием, Старого квартала Ханоя и района проведения ночного рынка в квартале Хоанкием. Её внешнюю границу образуют 12 последовательно соединённых улиц: Чангтьен – Хангкхай – Ле Тхай То – Ханг Дао – Ханг Нганг – Ханг Буом – Ма Май – Ханг Бак – Ханг Мам – Нгуен Хыу Хуан – Ли Тхай То – Нго Куен.
Для Зоны 1 вводится запрет на движение мотоциклов, мопедов и автомобилей всех категорий (за исключением транспортных средств, находящихся в ведении Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности) с 19:00 до 24:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Одновременно продолжится реализация действующего режима функционирования пешеходной зоны вокруг озера Хоанкием, Старого квартала Ханоя и ночного рынка на территории квартала Хоанкием.
Зона 2 распространяется на территорию, расположенную внутри транспортного кольца, образованного улицами Чангтхи – Тхо Нюом (участок от улицы Чангтхи до улицы Ханг Бонг), Ханг Бонг (участок от улицы Тхо Нюом до улицы Фунгхынг), Фунгхынг (участки от улицы Ханг Бонг до улицы Ле Ван Линь и от улицы Ле Ван Линь до улицы Фан Динь Фунг), Фан Динь Фунг (участок от улицы Фунгхынг до улицы Хангдау), Хангдау, Чан Нят Зуат, Чан Куанг Кхай, Чангтьен и Хангкхай, включая территорию Старого квартала и район вокруг озера Хоанкием.
Для Зоны 2 в отношении пассажирских автомобилей, использующих ископаемое топливо (за исключением транспортных средств, находящихся в ведении Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности), вводится запрет на движение автомобилей вместимостью более 16 мест (за исключением городских автобусов и школьных автобусов) в часы пик: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:30 ежедневно.
В эти же часы запрещается остановка и стоянка автомобилей вместимостью более 16 мест (за исключением городских автобусов и школьных автобусов) на дорогах, образующих внешнюю границу зоны.
В целях организации пересадки пассажиров предусмотрено создание четырёх специальных пунктов пересадки (с нанесением дорожной разметки и установкой соответствующих дорожных знаков), предназначенных для остановки и посадки либо высадки пассажиров автобусами вместимостью более 16 мест в часы действия ограничений. Такие пункты будут оборудованы на улице Ба Чиеу (участок между улицами Хангкхай и Хай Ба Чынг), улице Чан Нят Зуат (участок от улицы Као Тханг до ворот О Куан Чыонг), улице Чан Куанг Кхай (напротив типографии, между улицами Ханг Мам и Ханг Тхунг), а также на улице Чан Кхань Зы (напротив Исторического музея).
Кроме того, движение грузовых автомобилей, использующих ископаемое топливо (за исключением транспортных средств, находящихся в ведении Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности), осуществляется в соответствии с нормативными актами Народного комитета Ханоя, а именно: Решением № 01/2026/QĐ-UBND от 4 января 2026 года об утверждении Положения о движении автомобильного транспорта на территории Ханоя и Решением № 52/2026/QĐ-UBND от 30 апреля 2026 года о внесении изменений и дополнений в Решение № 01/2026/QĐ-UBND от 4 января 2026 года.
По информации Департамента строительства Ханоя, на основе разработанной схемы организации дорожного движения и ограничений движения транспортных средств ведомство провело проверку и обобщило информацию о парковочных площадках вдоль соответствующих маршрутов, чтобы обеспечить потребности жителей города, помочь им скорректировать маршруты и заранее выбрать подходящие места для парковки. По состоянию на 25 июня Департамент совместно с народными комитетами соответствующих кварталов завершил проверку и организацию в общей сложности 220 парковок и парковочных площадок.