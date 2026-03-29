Туризм Вьетнама 2026: адаптация для прорыва

В последнее время туристический рынок демонстрирует заметные колебания, отражающие изменения в потребностях путешественников как во внутреннем, так и в международном сегментах. На фоне роста затрат и усиления осторожности со стороны потребителей всё большую популярность приобретают такие тенденции, как поездки на короткие расстояния, самостоятельные путешествия и локальные аутентичные впечатления.





Приоритет коротким и гибким маршрутам

По данным туристических компаний, на внутреннем рынке туристы всё чаще отдают предпочтение краткосрочным поездкам в близлежащие направления, удобные для передвижения на личном транспорте.

Вьетнам в прошлом году зафиксировал рост числа туристов на 22 % и, похоже, не собирается замедлять этот рост (Фото: telegraph.co.uk).

Как отметила Нгуен Тху Фыонг, представитель компании с ограниченной ответственностью Indochina Pride Travel, популярностью пользуются маршруты из Ханоя в соседние провинции, такие как Хоабинь, Мокчау, Ниньбинь, Куангнинь. Основной причиной является рост стоимости авиабилетов, вынуждающий многие семьи пересматривать расходы. Вместо дальних поездок туристы выбирают направления, доступные на автомобиле, что позволяет экономить и гибко планировать время.

Меняется не только выбор направлений, но и формат путешествий. По словам директора компании с ограниченной ответственностью HappySmiles Vietnam Travel Чинь Тху Хыонг, всё больше туристов предпочитают самостоятельные поездки, арендуют автомобили и бронируют услуги онлайн вместо покупки пакетных туров.

Популярные направления, такие как Фукуок и Нячанг, сохраняют привлекательность, однако большинство путешественников самостоятельно планируют маршруты, включая длительные поездки по всей стране. При этом среди организованных туров наблюдается рост интереса к зарубежным поездкам.

Экологический туристический комплекс лагуны Ванлонг в провинции Ниньбинь известен своей первозданной красотой, спокойной атмосферой и богатой экосистемой (Фото: ВИА)

По словам представителей бизнеса, для некоторых категорий туристов стоимость зарубежных поездок сегодня является вполне приемлемой и даже конкурентоспособной по сравнению с внутренним туризмом. В среднем сегменте популярны направления, такие как Китай и Таиланд, благодаря доступным ценам, тогда как обеспеченные туристы продолжают выбирать дальние рынки — Европу и Австралию.

В то же время международный туризм сталкивается с внешними факторами. Рост операционных расходов из-за подорожания топлива, а также геополитическая нестабильность в ряде регионов оказывают влияние на настроения туристов. Напряжённость на Ближнем Востоке привела к ограничению авиарейсов, вынуждая компании корректировать или отменять отдельные маршруты, особенно в этот регион.

С другой стороны, въездной туризм во Вьетнам также испытывает трудности. По словам Чинь Тху Хыонг, поток иностранных туристов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ограничений авиасообщения и опасений по поводу рисков. Особенно заметно снижение на азиатских рынках, где характерны краткосрочные бронирования.

Туризм впечатлений и креативный туризм выходят на первый план

Несмотря на существующие вызовы, туризм впечатлений и креативный туризм становятся ярким трендом. По мнению компаний, иностранные туристы всё чаще выбирают новые направления вместо традиционных маршрутов, таких как Ханой, Халонг, Ниньбинь или Сапа. Возрастает интерес к северо-восточным и северо-западным регионам — Хазянг, Каобанг, Баккан, Лаокай, Дьенбьен, а также к центральным провинциям, таким как Куангбинь.

27 марта 2026 года Департамент культуры, спорта и туризма провинции Зялай организовал приём многочисленных туристов с международного круизного судна NOBLE CALEDONIA – ISLAND SKY, прибывшего в порт Куйнён. (Фото: ВИА)

Туристические продукты, ориентированные на приключения, исследование и локальный опыт, постепенно вытесняют классические курортные туры. Это отражает стремление туристов к более глубоким, индивидуализированным и уникальным впечатлениям.

Креативный туризм привлекает не только иностранцев, но и внутренний рынок, особенно семьи с детьми. Родители готовы инвестировать в активности, позволяющие детям познакомиться с культурой и развить навыки через практический опыт — изготовление традиционной выпечки, ткачество, участие в жизни местных сообществ.

Особенно активно развиваются модели креативного туризма, основанные на локальной идентичности. По словам владельца одного из хомстейев в Мокчау Нгуен Конг Тиня, туристы охотно участвуют в таких активностях, как батик воском, приготовление традиционных блюд, изготовление бумаги или сбор сельскохозяйственной продукции. Эти занятия позволяют туристам глубже погрузиться в местную культуру, а не ограничиваться обычным осмотром достопримечательностей, что особенно привлекательно для иностранных гостей.

По мнению экспертов, мировой туризм переживает переход от традиционной модели к креативной, где ключевыми факторами становятся опыт туриста, участие местного сообщества и уникальность направления.

Во Вьетнаме этот тренд также становится неизбежным в условиях необходимости диверсификации туристических продуктов и повышения качества услуг для усиления конкурентоспособности.

Стратегия развития туризма Вьетнама до 2030 года подчёркивает ориентир на устойчивое развитие, гармоничное сочетание экономического роста с сохранением культурного наследия, охраной окружающей среды и повышением уровня жизни местного населения.