Три блюда уличной еды в Ханое, которые вы должны попробовать

При посещении Ханоя нельзя упустить шанс насладиться тремя вьетнамскими блюдами: баньми, фо и кафе да (кофе со льдом), которые вошли в список «50 лучших уличных блюд Азии» по версии CNN.

Фо считается национальным блюдом во Вьетнаме, особенно в Ханое. Вы можете увидеть, как ханойцы завтракают в многочисленных фошницах (кафе, в котором продают фо) в небольших переулках и на главных улицах. Местные жители любят традиционные фошницы, такие как «Тылун», в то время как туристы любят стоять в очереди в популярных ресторанах фо, таких как «Ликуоксы», «Батдан» и «Тхин», чтобы отведать суп с лапшой фо.

Никто не знает, когда в Ханое появилось фо, но все наверняка знают, что вкус фо во многом зависит от опыта и секретов повара. Бульон является определяющим элементом, влияющим на вкус фо.

Бульон фо в Ханое варят на медленном огне, добавляя говяжьи кости и множество специй, включая корицу, анис, кардамон и семена кориандра, и готовят в течение нескольких часов. Миска фо включает в себя лапшу, нарезанную говядину различных видов, лук, а особый бульон придает блюду фирменный вкус Ханоя.

Фо — популярное блюдо среди ханойцев.

Открытый в 1979 году, «Фо Тхин» на улице Лодук (Ханой) обслуживает тысячи посетителей ежедневно.

В каждом ресторане фо в Ханое есть свои секреты создания разных вкусов.

На выбор посетителям предоставляют различные варианты мяса, используемого в фо.

Обычно его подают горячим с различными свежими гарнирами, такими как травы, ростки фасоли, лайм, соус чили и ломтики чили, чтобы те, кто его ест, могли приготовить суп по своему вкусу.

Насладившись тарелкой фо, мы нашли кофейню. Осенью в Ханое часто можно увидеть группы друзей, потягивающих кофе в знакомых кафе, таких как «Лам», «Зянг», «Тхо», «Йен» и «Динь».

Мы остановились в кафе Динь, расположенном на втором этаже старинного французского дома, на улице Диньтиенхоанг. Кафе привлекает людей не только своим кофе, но и классическим местом для знакомства с французской архитектурой.

Ханойский кофе можно подавать во множестве вариантов: черный кофе со льдом, кофе со льдом с молоком, горячий черный кофе и кофе с горячим молоком. Яичный кофе стал фирменным блюдом Ханоя, которое каждый гость города должен попробовать хотя бы раз.

Кафе «Динь» привлекает людей не только своим кофе, но и классической архитектурой, в которой можно разглядеть французскую архитектуру.

Чашки яичного кофе в Ханое.

Спокойное место в ханойской кофейне «Йен».

Кофе — популярный напиток среди большинства вьетнамцев.

Индианка Малан сказала, что кофейная культура Ханоя особенная. Наслаждаться кофе можно на обочине дороги, в небольших улочках или в кофейнях. Ее впечатлил специфический вкус и пространство кафе «Динь», выполненное в стиле старого квартала.

Мы вышли из кафе, чтобы пообедать, и первое, что пришло нам на ум, это баньми. Увидев отзывы в Интернете, мы заинтересовались «Баньми 25», поэтому туда мы и направились. Мы были удивлены тому, что большинство клиентов в очереди составляли иностранцы.



Лавка баньми на улице Хангка.

Существуют различные начинки для разных вкусов баньми.

Баньми подают по-разному. Его можно есть с говядиной на горячей сковороде или с другими ингредиентами.

Владелец «Баньми 25» Донг Линь Фыонг сказал, что местные жители знакомы с бутербродами, в которых используются традиционные ингредиенты, такие как паштет, колбаса и мясо. «Баньми 25» отличается тем, что в его бутербродах множество разных начинок, отвечающих разным вкусам разных людей.

В Ханое баньми стоит от 25 до 35 тыс. донгов. Есть также вегетарианские начинки.

Завершая тур, попробовав лишь фо, кофе и баньми, мы немного лучше поняли кулинарную культуру ханойцев в частности и Вьетнама в целом. Мы и многие иностранные туристы были впечатлены изысканной кухней, элегантной подачей и характерным вкусом./.