ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА
Три блюда уличной еды в Ханое, которые вы должны попробовать
При посещении Ханоя нельзя упустить шанс насладиться тремя вьетнамскими блюдами: баньми, фо и кафе да (кофе со льдом), которые вошли в список «50 лучших уличных блюд Азии» по версии CNN.
Фо считается национальным блюдом во Вьетнаме, особенно в Ханое. Вы можете увидеть, как ханойцы завтракают в многочисленных фошницах (кафе, в котором продают фо) в небольших переулках и на главных улицах. Местные жители любят традиционные фошницы, такие как «Тылун», в то время как туристы любят стоять в очереди в популярных ресторанах фо, таких как «Ликуоксы», «Батдан» и «Тхин», чтобы отведать суп с лапшой фо.
Никто не знает, когда в Ханое появилось фо, но все наверняка знают, что вкус фо во многом зависит от опыта и секретов повара. Бульон является определяющим элементом, влияющим на вкус фо.
Бульон фо в Ханое варят на медленном огне, добавляя говяжьи кости и множество специй, включая корицу, анис, кардамон и семена кориандра, и готовят в течение нескольких часов. Миска фо включает в себя лапшу, нарезанную говядину различных видов, лук, а особый бульон придает блюду фирменный вкус Ханоя.
Обычно его подают горячим с различными свежими гарнирами, такими как травы, ростки фасоли, лайм, соус чили и ломтики чили, чтобы те, кто его ест, могли приготовить суп по своему вкусу.
Насладившись тарелкой фо, мы нашли кофейню. Осенью в Ханое часто можно увидеть группы друзей, потягивающих кофе в знакомых кафе, таких как «Лам», «Зянг», «Тхо», «Йен» и «Динь».
Мы остановились в кафе Динь, расположенном на втором этаже старинного французского дома, на улице Диньтиенхоанг. Кафе привлекает людей не только своим кофе, но и классическим местом для знакомства с французской архитектурой.
Ханойский кофе можно подавать во множестве вариантов: черный кофе со льдом, кофе со льдом с молоком, горячий черный кофе и кофе с горячим молоком. Яичный кофе стал фирменным блюдом Ханоя, которое каждый гость города должен попробовать хотя бы раз.
Индианка Малан сказала, что кофейная культура Ханоя особенная. Наслаждаться кофе можно на обочине дороги, в небольших улочках или в кофейнях. Ее впечатлил специфический вкус и пространство кафе «Динь», выполненное в стиле старого квартала.
Мы вышли из кафе, чтобы пообедать, и первое, что пришло нам на ум, это баньми. Увидев отзывы в Интернете, мы заинтересовались «Баньми 25», поэтому туда мы и направились. Мы были удивлены тому, что большинство клиентов в очереди составляли иностранцы.
Владелец «Баньми 25» Донг Линь Фыонг сказал, что местные жители знакомы с бутербродами, в которых используются традиционные ингредиенты, такие как паштет, колбаса и мясо. «Баньми 25» отличается тем, что в его бутербродах множество разных начинок, отвечающих разным вкусам разных людей.
В Ханое баньми стоит от 25 до 35 тыс. донгов. Есть также вегетарианские начинки.
Завершая тур, попробовав лишь фо, кофе и баньми, мы немного лучше поняли кулинарную культуру ханойцев в частности и Вьетнама в целом. Мы и многие иностранные туристы были впечатлены изысканной кухней, элегантной подачей и характерным вкусом./.