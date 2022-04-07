Традиционный камбоджийский Новый год Чаул Чам Тхмей

На протяжении многих лет новогодний фестиваль кхмеров Чаул Чам Тхмей олицетворяет благодарность предкам за заслуги и воссоединение семьи. Кхмерские пагоды рядом с городами, районами и деревнями всегда являются основным местом проведения этого культурного мероприятия.

За несколько дней до фестиваля Чаул Чам Тхмей (традиционный Новый год южных кхмеров) можно оценить атмосферу подготовки. Семьи начинают убирать свои дома и подготавливать алтари предков и будды, чтобы встретить Новый год. Это также время, когда семьи посещают пагоды, чтобы очиститься и перекрасить урны, в которых хранится прах покойных родственников, а также помочь монахам очистить и отремонтировать некоторую утварь в храмах.













Благословения в Новый год. Церемония раздачи милостыни. Ритуал традиционного Нового года Чаул Чам Тхмей.

Новый год Чаул Чам Тхмей обычно отмечается 14, 15 и 16 апреля (в високосные годы еще и 13 апреля). В праздничные дни кхмеры ходят в храмы, чтобы помолиться о семейном счастье и хорошем урожае в новом году, отдать дань уважения предкам.

Кхмеры проводят праздничные мероприятия и религиозные новогодние обряды в основном в пагодах – наиболее священных местах их духовной жизни, с которыми связаны община и ее члены, от рождения и до самой смерти.



Многие типичные ритуалы, пропитанные буддийскими и культурными верованиями этого народа, проводятся по случаю Чаул Чам Тхмей. Среди них календарное шествие, церемонии раздачи милостыни, молитвы о мире, благословении ... и церемония омовения Будды, призванная показать, что сердца кхмеров повернулись к нему. Также на территории храма строятся символические «песчаные гробницы» и «рисовые гробницы», чтобы люди могли молиться о счастье в первый день нового года.





Кхмеры совершают ритуал омовения Будды с просьбой о даровании благ.











Кхмеры собираются в храме во время традиционного фестиваля Чаул Чам Тхмей. Реквием в традиционном Новом году Чаул Чам Тхмей. Горы песка отражают желание избавиться от плохого в старом году и получить хорошее в новом году. Кхмеры совершают ритуал омовения Будды с просьбой о даровании благ. Люди готовят пироги тет (баньтет) в традиционном Новом году Чаул Чам Тхмей.



В Сокчанге есть множество известных кхмерских храмов, таких как пагоды Дой, Ченкьеу, Кх'Леанг, Сомронг и Бонмат, которые привлекают множество покровителей, а также туристов из ближнего и дальнего зарубежья. В эти дни в храмах проводятся различные священные ритуалы, фольклорные игры и разнообразные культурные, спортивные и кулинарные мероприятия, характерные для общины. По ночам проходят представления различных этнических искусств. Местные артисты исполняют традиционные кхмерские танцы и песни, такие как танец робам в специальных костюмах и уникальных масках, а также пение зуке./.

