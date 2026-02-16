Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА

Традиционные блюда северного вьетнамского праздника Тэт

Сегодня праздник Тэт на севере Вьетнама остается изысканным и продуманным, с большим вниманием к деталям. Каждое блюдо тщательно готовится, чтобы обеспечить идеальный баланс между презентацией и вкусом.
Традиционные блюда северного вьетнамского праздника Тэт

Сегодня праздник Тэт на севере Вьетнама остается изысканным и продуманным, с большим вниманием к деталям. Каждое блюдо тщательно готовится, чтобы обеспечить идеальный баланс между презентацией и вкусом.

Баньчынг (Bánh chưng): Квадратный пирог из клейкого риса, свинины и маша, завернутый в листья ланг.

 

Традиционный новогодний стол (Тэт) на севере Вьетнама символизирует гармонию и достаток, включая Баньчынг (квадратный рисовый пирог), вареную курицу, свиной холодец (thịt đông), суп из бамбука, вьетнамскую колбасу (Giò lụa), нэм (жареные блинчики), маринованный лук (hành muối) и сладкий рис (xôi gấc).

Традиционный новогодний стол (Тэт) на севере Вьетнама символизирует гармонию и достаток.

 

Эти блюда готовятся для подношения предкам и угощения гостей. 

Традиционный Тэт - культурная самобытность Вьетнама. (Фото: ВИА)

 


ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top