ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА
Традиционные блюда северного вьетнамского праздника Тэт
Сегодня праздник Тэт на севере Вьетнама остается изысканным и продуманным, с большим вниманием к деталям. Каждое блюдо тщательно готовится, чтобы обеспечить идеальный баланс между презентацией и вкусом.
Традиционный новогодний стол (Тэт) на севере Вьетнама символизирует гармонию и достаток, включая Баньчынг (квадратный рисовый пирог), вареную курицу, свиной холодец (thịt đông), суп из бамбука, вьетнамскую колбасу (Giò lụa), нэм (жареные блинчики), маринованный лук (hành muối) и сладкий рис (xôi gấc).
Эти блюда готовятся для подношения предкам и угощения гостей.