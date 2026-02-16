Сегодня праздник Тэт на севере Вьетнама остается изысканным и продуманным, с большим вниманием к деталям. Каждое блюдо тщательно готовится, чтобы обеспечить идеальный баланс между презентацией и вкусом.

Традиционные блюда северного вьетнамского праздника Тэт



Сегодня праздник Тэт на севере Вьетнама остается изысканным и продуманным, с большим вниманием к деталям. Каждое блюдо тщательно готовится, чтобы обеспечить идеальный баланс между презентацией и вкусом.

Баньчынг (Bánh chưng): Квадратный пирог из клейкого риса, свинины и маша, завернутый в листья ланг.

Традиционный новогодний стол (Тэт) на севере Вьетнама символизирует гармонию и достаток, включая Баньчынг (квадратный рисовый пирог), вареную курицу, свиной холодец (thịt đông), суп из бамбука, вьетнамскую колбасу (Giò lụa), нэм (жареные блинчики), маринованный лук (hành muối) и сладкий рис (xôi gấc).

Традиционный новогодний стол (Тэт) на севере Вьетнама символизирует гармонию и достаток.

Эти блюда готовятся для подношения предкам и угощения гостей.

Традиционный Тэт - культурная самобытность Вьетнама. (Фото: ВИА)



