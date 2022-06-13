Стелла Киорра и ее любовь к вьетнамской культуре

Стелла Киорра давно считает Вьетнам частью своей жизни, а Ханой — домом, в котором она живет уже 30 лет. Она любит вьетнамскую культуру и наследие и стремится представить образ народов Индокитая своим друзьям с пяти континентов.





Стелла Сиорра родилась и выросла в Англии, ее любимый предмет — искусство. В 1995 году она впервые приехала во Вьетнам, стремясь познакомиться с культурными красотами восточноазиатского народа. Вьетнамская земля с ее богатым наследием и прекрасными пейзажами привлекла и эмоционально покорила ее. Стелла хранит приятные воспоминания о стране, которая пытается измениться и интегрироваться в мировое сообщество, поэтому, вернувшись в Великобританию, она решила выучить вьетнамский язык. Ее учителем стал сотрудник вьетнамского посольства. Свободное владение вьетнамским языком дало Стелле возможность лучше понять страну. В 2011 году она решила переехать во Вьетнам, чтобы работать и жить в Ханое. Она искала общественную организацию, где могла бы встретить друзей разных национальностей, чтобы побольше узнать о стране и погрузиться в ее историю и культуру. Стелла случайно наткнулась на некоммерческую образовательную организацию «Друзья вьетнамского наследия» (Friends of Vietnamese Heritage, FVH), занимающуюся сохранением и изучением национальной культуры. Она добровольно вступила в организацию, впоследствии став ее вице-президентом. Стелла Киорра считает Вьетнам частью своей жизни, а Ханой — домом, в котором она живет уже 30 лет. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Стелла знает в Ханое каждую улицу, каждый уголок, даже магазины, где продаются деревенские товары, такие как картины и бананы. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Стелла изучает стелы в общинном доме Кимнган, чтобы лучше понять культуру страны. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Стелла любит традиционные вьетнамские блюда, продающиеся на улицах Ханоя. Фото: Конг Дат/ИЖВ



Беседа с Фам Чунг Зунгом — генеральным менеджером отеля Lasiesta, специализирующегося на приеме иностранных гостей во Вьетнаме. Фото: Конг Дат/ИЖВ Беседа с владельцем ювелирного магазина на улице Хангбак г-ном Кыонгом. Фото: Конг Дат/ИЖВ Беседа с детьми на углу одной из ханойских улиц в начале 2022 года. Фото: Конг Дат/ИЖВ

FVH была основана в 1999 году, на данный момент организация насчитывает около 1300 человек из многих стран мира, большинство из которых работает и живет во Вьетнаме. В среднем ежемесячно проводится 8-10 мероприятий. Все они направлены на представление и продвижение истории, наследия, культуры и традиций Вьетнама. Самым инновационным и профессиональным событием является проведение пешеходных экскурсий. За год группа проводит около 17 экскурсий по Ханою на английском языке, 16 — на японском и еще несколько — на испанском.

К прочим мероприятиям относятся семинары, встречи с вьетнамскими преподавателями и художниками, кинопоказы, презентации по литературе, экскурсии в ремесленные деревни и сбор благотворительных пожертвований.

Стелла также выступает в роли гида по Ханою, который познакомит вас с каждой достопримечательностью каждой исторической улицы. Благодаря своим познаниям и любви к столице она является организатором многочисленных акций FVH, получивших широкое распространение среди международных друзей, живущих во Вьетнаме.

Стелла вместе с представителем компании «Тиентхиенча» знакомится с традиционной чайной культурой Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ Стелла является организатором многочисленных экскурсий FVH по Ханою. Фото: Конг Дат/ИЖВ

FVH объединяет множество иностранцев, любящих наследие Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Коллектив FVH изучает вьетнамское культурное наследие в Музее истории Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ





Стелла и ее партнер, увлеченные созданием рисунков из листьев, готовятся к семинару, посвященному культуре вьетнамских ремесленных деревень. Фото: архив Стеллы Киорры

Изготовление бумажных изделий с представителями вьетнамской молодежи. Фото: архив Стеллы Киорры



Стелла вместе с друзьями из FVH рисуют в деревне лаковой живописи Хатхай уезда Тхыонгтин г.Ханоя. Фото: архив Стеллы Киорры

Живя в Ханое, Стелла работает в СМИ и участвует в организации мероприятий для сети отелей Elegance Hospitality Group (EHG). Ее работа прекрасно сочетается с культурным волонтерством, которое предоставляет ей возможность знакомить иностранных туристов с наследием Вьетнама в целом, а также Ханоя, севера страны и провинции Куангнам в частности.

Одна из ее функций в организации — написание статей для публикаций и журналов (печатных и онлайн), в том числе ежемесячных статей, связанных с традициями (например, празднование Тэта, Праздника середины осени и т.д.), а также на общие и различные темы, такие как вьетнамская кухня, история известных мест (например, мост Лонгбиен в Ханое и цветочный рынок Куанган) и ремесленные деревни.

По словам Стеллы, с момента своего создания FVH организовала около 1600 мероприятий. Она и ее коллеги желают и дальше продвигать ценности, которые объединили международное сообщество, любящее Вьетнам, и способствовать лучшему пониманию среди самих вьетнамцев традиций и культуры своей Родины.

Во время общения со Стеллой ее не считают иностранкой из-за ее глубокого понимания культуры и обычаев вьетнамского народа. Изучение культурного наследия Вьетнама — это страсть всей ее жизни, а также способ еще больше полюбить эту страну./.

Текст: Бить Ван - Фото: Конг Дат

Перевод: Динь Хонг