КУЛЬТУРА
Специальный телемост «Сияет имя Хо Ши Мина»: гордость за город, носящий имя Президента Хо Ши Мина
Программа продолжительностью около 120 минут была организована в формате телемоста. Центральная площадка находилась во Дворце Воссоединения (квартал Бентхань) и была соединена прямыми включениями с Центральной зоной Нового города (квартал Биньзыонг), площадью Башни Тамтханг (квартал Вунгтау), специальной административной зоной Кондао, военно-морской базой Камрань (4-й военно-морской район). Кроме того, были показаны заранее записанные материалы с площади Бадинь – Мавзолея Президента Хо Ши Мина и историко-мемориального комплекса Кимлиен (провинция Нгеан). Такое объединение различных площадок создало единое художественно-политическое пространство, простирающееся от родины Президента Хо Ши Мина до священных рубежей страны и города, носящего его имя.
Программа была тщательно подготовлена и состояла из трёх частей: «Город мечты о воссоединении», «Город стремления к развитию» и «Город новой эпохи». В них был показан исторический путь Хошимина – от объединения страны через период обновления, интеграции и развития до сегодняшнего дня, а также передано стремление построить современный, цивилизованный и гуманистический мегаполис в новую эпоху развития.
Особым моментом программы стала встреча с очевидцами исторических событий – людьми, которые лично присутствовали при принятии Национальным собранием VI созыва решения о переименовании города Сайгон-Зядинь в Хошимин.
Как отметила депутат Национального собрания VI созыва Нгуен Тхи Хоай Тху, первая сессия Национального собрания VI созыва имела особое историческое значение, поскольку именно на ней были приняты многие судьбоносные для страны решения после её воссоединения. Одним из важнейших стало единогласное принятие резолюции о переименовании города Сайгон-Зядинь в Хошимин.
Программа «Сияет имя Хо Ши Мина» не только напомнила о знаменательной дате – 2 июля 1976 года, но и проследила 50-летний путь развития Хошимина. С помощью документальных фильмов, архивных видеоматериалов и воспоминаний участников были показаны новаторский дух города и его смелые инициативы в период проведения политики «прорыва ограничений», открывшей путь к общенациональным реформам.
На протяжении всей программы были представлены уникальные архивные материалы, в том числе газетные публикации от 3 июля 1976 года, сообщавшие об историческом решении Национального собрания, а также хроника развития Хошимина. Эти материалы наглядно показали путь города, который, преодолев многочисленные трудности, превратился в ведущий экономический, финансовый и научно-технологический центр страны.
Программа также отдала дань уважения людям, продолжающим лучшие традиции страны, представив истории молодых предпринимателей-новаторов, военнослужащих, несущих службу на морских рубежах, добровольцев из числа медицинских работников, работающих в специальной административной зоне Кондао, а также многих других людей, которые своим самоотверженным трудом способствуют развитию города и всей страны.
Завершением программы стало совместное музыкальное выступление участников телемоста со всех площадок, исполнивших песни, прославляющие Коммунистическую партию Вьетнама, Президента Хо Ши Мина, любовь к Родине и Хошимину. Финальная композиция стала символом стремления к новым достижениям, национального единства и уверенности в будущем города, с честью носящего имя Президента Хо Ши Мина и вместе со всей страной вступающего в новую эпоху развития.
Сразу после завершения телемоста в Хошимине состоялся праздничный салют, организованный на 16 площадках по всему городу. На пяти из них были запущены высотные и низковысотные фейерверки, еще на одиннадцати – низковысотные. Яркое зрелище собрало множество жителей и туристов, создав атмосферу всеобщей радости, торжественности и гордости в этот знаменательный день.