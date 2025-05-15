Созерцание многочисленных ценных объектов буддийского наследия Вьетнама на выставке «Буддийская культура Вьетнама» в рамках Весак 2025

Впервые информация о 87 особо ценных объектах буддийского наследия Вьетнама будет представлена общественности, монахам и буддистам для изучения и созерцания на выставке «Буддийская культура Вьетнама» в рамках празднования Весака Организации Объединенных Наций в 2025 году в Хошимине.

87 версий и изображений национальных буддийских сокровищ Вьетнама выставлены в Вьетнамской буддийской академии в уезде Биньтянь (город Хошимин) в рамках Весака 2025. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Выставка, организованная Центральным культурным комитетом Вьетнамской буддийской Сангхи, состоялась на тему «Буддийская культура Вьетнама: язык – костюмы – архитектура – наследие» и призвана представить характерные ценности буддизма Вьетнама, а также его дух открытости, интеграции и связи с буддийскими культурами других стран мира.

Статуя тысячерукой и тысячеглазой Богини Милосердия в пагоде Баоан.

Три статуи Трикайи, символизирующие три эпохи: Будда Амитабха – повелитель прошлого, Будда Шакьямуни – воплощение настоящего и Будда Майтрейя – будда будущего в пагоде Буттхап (Бакнинь).

Статуя Будда-императора Чан Нян Тонга (1258-1308 гг.).

Статуя тысячерукой и тысячеглазой бодхисаттвы Авалокитешвары в пагоде Месо (Хынгйен), созданная в XIX веке и признанная национальным сокровищем в 2018 году.

Статуя Гуаньинь в пагоде Миа (Ханой).

Статуя Гуаньинь в пагоде Миа (Ханой).

Здесь посетители выставки смогут увидеть живое воссоздание элементов буддийской культуры, таких как ритуалы, костюмы, традиционные музыкальные инструменты, священные писания, ксилографии, чайная церемония, императорские указы, а также систему к буддийских изображений и редких документов.

Три статуи Трикайи из пагоды Линьынг (Бакнинь), датируемые XVII веком и признанные национальным сокровищем в 2013 году.

Статуя тысячерукой и тысячеглазой бодхисаттвы Авалокитешвары из пагоды Буттхап (провинция Бакнинь), датируемая XVII веком.

Статуя Будды Амитабхи из пагоды Фаттить (провинция Бакнинь).

Статуя Будды Амитабхи из пагоды Виньнгием (провинция Бакзянг).

Статуя Будды Фапван (небесного покровителя облаков) из пагоды Дау (Бакнинь), датируемая XVI веком и признанные национальным сокровищем в 2017 году.

Пещера Туетшон в пагоде Миа (древняя деревня Дыонглам, Ханой), созданная в XVII-XVIII веках.

В рамках международного культурно-религиозного события Весак 2025 впервые выставлены модели 87 объектов буддийского наследия. Экспозиция включает в себя культовые статуи, барельефы, ритуальные предметы, старинные священные тексты. Эти артефакты ярко наглядно демонстрируют важную роль буддизма в многовековой истории культуры Вьетнама. Они несут на себе отпечаток эпох правления династий Ли, Чан, Ле и Нгуен, отражая процесс формирования уникальной вьетнамской буддийской традиции.

Многочисленные посетители, включая монахов и буддистов, выразили неподдельный интерес и восхищение, впервые увидев воочию такое количество ценных артефактов и узнав об их происхождении и увлекательных историях, связанных с этими сокровищами буддийской культуры. Среди наиболее впечатливших публику экспонатов можно отметить: модель пагоды Фаттить династии Ли (Бакнинь), ксилографические доски буддийских сутр из пагоды Виньнгием (Бакзянг), буддийское одеяние касай и чашу династии Нгуен, древние вьетнамские обычаи поклонения птице Ань Ву, статую Тысячерукой и тысячеглазой Авалокитешвары из пагоды Буттхап (Бакнинь), статую тысячерукой, тысячеглазой Авалокитешвары из пагоды Мишо (Хынгйен), а также образцы вьетнамского буддийского облачения.

Вниманию посетителей представлена 25-томная сутра Школы Чистой Земли (Tịnh Độ Tạng), включающий более 120 буддийских канонических текстов, трактатов, комментариев, а также научные труды известных практиков и ученых со всего мира. Сутра дополнена специализированным Большим словарем «Чистой Земли».

Среди экспонатов – императорский указ, дарованный Буддийскому храму, способному открыть мудрость и выразить почитание святых в буддизме (Xung Tuệ Chiêu Huy Hiển Trứ Đại Thánh Pháp Điện Phật).

Уголок выставочного пространства.

На выставке представлены образцы вьетнамских буддийских костюмов.

Модель культовых башен, на основаниях которых выгравированы рельефные надписи.

Демонстрируются буддийские сутры и документы на бумаге диснатии Нгуен (XIX-XX века) из пагоды Куансы (Ханой).

Наряду с экспонатами представлены многочисленные фотографии, документы и отрывки, рассказывающие о ценности национальных буддийских сокровищ Вьетнама.

Эти артефакты являются не только бесценным материальным наследием, но и ярким свидетельством роли буддизма в культурной и духовной жизни вьетнамского народа на протяжении различных исторических периодов. Цель выставки «Буддийская культура Вьетнама» – познакомить посетителей с ключевыми аспектами вьетнамской буддийской культуры, включая язык, облачение, архитектуру и наследие, демонстрируя богатство и многообразие буддизма Вьетнама, который бережно хранится, сохраняется, передается и распространяется последующими поколениями.

В рамках празднования Весака ООН 2025 в Хошимине Буддийская сангха Вьетнама торжественно доставила реликвию – сердце бодхисаттвы Тхить Куанг Дыка – в пагоду Вьетнамкуокты (10-й район г. Хошимина) для того, чтобы люди, в том числе верующие, могли прийти и поклониться ей (до 10 мая). Впоследствии эта священная реликвия будет постоянно храниться в пагоде Вьетнамкуокты.

Текст: Сон Нгиа - Фото: Ле Минь/ИЖВ

Перевод: Динь Хонг