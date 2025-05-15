ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА
Созерцание многочисленных ценных объектов буддийского наследия Вьетнама на выставке «Буддийская культура Вьетнама» в рамках Весак 2025
Впервые информация о 87 особо ценных объектах буддийского наследия Вьетнама будет представлена общественности, монахам и буддистам для изучения и созерцания на выставке «Буддийская культура Вьетнама» в рамках празднования Весака Организации Объединенных Наций в 2025 году в Хошимине.
Выставка, организованная Центральным культурным комитетом Вьетнамской буддийской Сангхи, состоялась на тему «Буддийская культура Вьетнама: язык – костюмы – архитектура – наследие» и призвана представить характерные ценности буддизма Вьетнама, а также его дух открытости, интеграции и связи с буддийскими культурами других стран мира.
Здесь посетители выставки смогут увидеть живое воссоздание элементов буддийской культуры, таких как ритуалы, костюмы, традиционные музыкальные инструменты, священные писания, ксилографии, чайная церемония, императорские указы, а также систему к буддийских изображений и редких документов.
В рамках международного культурно-религиозного события Весак 2025 впервые выставлены модели 87 объектов буддийского наследия. Экспозиция включает в себя культовые статуи, барельефы, ритуальные предметы, старинные священные тексты. Эти артефакты ярко наглядно демонстрируют важную роль буддизма в многовековой истории культуры Вьетнама. Они несут на себе отпечаток эпох правления династий Ли, Чан, Ле и Нгуен, отражая процесс формирования уникальной вьетнамской буддийской традиции.
Многочисленные посетители, включая монахов и буддистов, выразили неподдельный интерес и восхищение, впервые увидев воочию такое количество ценных артефактов и узнав об их происхождении и увлекательных историях, связанных с этими сокровищами буддийской культуры. Среди наиболее впечатливших публику экспонатов можно отметить: модель пагоды Фаттить династии Ли (Бакнинь), ксилографические доски буддийских сутр из пагоды Виньнгием (Бакзянг), буддийское одеяние касай и чашу династии Нгуен, древние вьетнамские обычаи поклонения птице Ань Ву, статую Тысячерукой и тысячеглазой Авалокитешвары из пагоды Буттхап (Бакнинь), статую тысячерукой, тысячеглазой Авалокитешвары из пагоды Мишо (Хынгйен), а также образцы вьетнамского буддийского облачения.
Эти артефакты являются не только бесценным материальным наследием, но и ярким свидетельством роли буддизма в культурной и духовной жизни вьетнамского народа на протяжении различных исторических периодов. Цель выставки «Буддийская культура Вьетнама» – познакомить посетителей с ключевыми аспектами вьетнамской буддийской культуры, включая язык, облачение, архитектуру и наследие, демонстрируя богатство и многообразие буддизма Вьетнама, который бережно хранится, сохраняется, передается и распространяется последующими поколениями.
В рамках празднования Весака ООН 2025 в Хошимине Буддийская сангха Вьетнама торжественно доставила реликвию – сердце бодхисаттвы Тхить Куанг Дыка – в пагоду Вьетнамкуокты (10-й район г. Хошимина) для того, чтобы люди, в том числе верующие, могли прийти и поклониться ей (до 10 мая). Впоследствии эта священная реликвия будет постоянно храниться в пагоде Вьетнамкуокты.
Текст: Сон Нгиа - Фото: Ле Минь/ИЖВ
Перевод: Динь Хонг