Резолюция № 80 открывает новые перспективы для развития культуры Вьетнама

Проводит церемонию жертвоприношения на празднике Колоа 2026. Фото: ВИА

На состоявшемся недавно втором заседании Центрального руководящего комитета по развитию культуры Вьетнама Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам не только указал на существующие недостатки и ограничения в реализации резолюции № 80-NQ/TW, но и определил стратегические приоритеты нового этапа культурного развития страны. В числе ключевых задач он обозначил устранение «четырёх пробелов» и проведение «трёх крупных преобразований», призванных превратить культуру в одну из главных движущих сил национального развития. В соответствии с этими установками министерства, ведомства и местные органы власти в ближайшее время продолжат реализацию комплекса конкретных мер, направленных на сохранение, развитие и приумножение культурного наследия и духовных ценностей страны.



В последнее время Ханой продолжает совершенствовать досье по таким объектам, как фо, вьетнамский аозай, театр кукол на воде и исторический комплекс Колоа, для представления их в ЮНЕСКО с целью включения в соответствующие списки. Одновременно столица активно продвигает цифровизацию культурного наследия, внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и виртуальной реальности (VR) в работу по сохранению и популяризации культурных ценностей.



Продолжают эффективно функционировать и модели сохранения культурного наследия при участии местных сообществ. Одним из ярких примеров являются бесплатные курсы пения качу в историко-культурном памятнике Битькаудаокуан, которые регулярно проводят мастера традиционного искусства. Занятия привлекают большое число жителей и иностранных туристов, желающих познакомиться с искусством качу.

Три поколения исполнительниц жанра шам из Битькаудаокуан исполняют произведение «Хуэ Тинь». Фото: ВИА

В Хошимине многие молодые музыканты реализуют проекты, сочетающие традиционные музыкальные элементы с современными стилями, чтобы популяризировать национальные культурные ценности на цифровых платформах. Наряду с этим постоянно обновляются формы создания и исполнения революционной и агитационной музыки, что позволяет привлечь более широкую аудиторию, особенно молодое поколение.



На юге страны провинция Анзянг активно использует богатое культурное наследие региона. Тематическая выставка «Керамика Южного Вьетнама – сюжеты, верования и повседневная жизнь» представила более 100 керамических экспонатов, способствуя популяризации самобытных культурных ценностей Южного Вьетнама. Одновременно досье археологического комплекса Окео – Бате проходит экспертную оценку в ЮНЕСКО и Международном совете по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS) для возможного включения в Список всемирного культурного наследия. Провинция также реализует Программу развития культурного туризма Окео на период 2026–2030 годов, направленную на эффективное использование потенциала культурного наследия в интересах социально-экономического развития.



Первые результаты в области сохранения культурного наследия, цифровой трансформации, развития культурной индустрии и стимулирования художественного творчества свидетельствуют о том, что резолюция № 80-NQ/TW постепенно и эффективно воплощается в жизнь. Практические инициативы, реализуемые в различных регионах страны, способствуют сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, одновременно создавая дополнительные ресурсы для социально-экономического развития.



На новом этапе развития страны культура всё более утверждается как духовная основа общества и один из ключевых внутренних факторов устойчивого развития. Использование современных технологий для сохранения культурного наследия, поощрение инноваций и более широкое применение культурных ценностей в общественной жизни открывают новые возможности для ещё более значительного вклада культуры в развитие страны. Благодаря правильным стратегическим ориентирам и активному участию всех уровней власти и отраслей культура и впредь будет оставаться важнейшей движущей силой строительства быстро развивающегося, устойчивого и самобытного Вьетнама.