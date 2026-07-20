КУЛЬТУРА
Резолюция № 80 открывает новые перспективы для развития культуры Вьетнама
На состоявшемся недавно втором заседании Центрального руководящего комитета по развитию культуры Вьетнама Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам не только указал на существующие недостатки и ограничения в реализации резолюции № 80-NQ/TW, но и определил стратегические приоритеты нового этапа культурного развития страны. В числе ключевых задач он обозначил устранение «четырёх пробелов» и проведение «трёх крупных преобразований», призванных превратить культуру в одну из главных движущих сил национального развития. В соответствии с этими установками министерства, ведомства и местные органы власти в ближайшее время продолжат реализацию комплекса конкретных мер, направленных на сохранение, развитие и приумножение культурного наследия и духовных ценностей страны.
В последнее время Ханой продолжает совершенствовать досье по таким объектам, как фо, вьетнамский аозай, театр кукол на воде и исторический комплекс Колоа, для представления их в ЮНЕСКО с целью включения в соответствующие списки. Одновременно столица активно продвигает цифровизацию культурного наследия, внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и виртуальной реальности (VR) в работу по сохранению и популяризации культурных ценностей.
Продолжают эффективно функционировать и модели сохранения культурного наследия при участии местных сообществ. Одним из ярких примеров являются бесплатные курсы пения качу в историко-культурном памятнике Битькаудаокуан, которые регулярно проводят мастера традиционного искусства. Занятия привлекают большое число жителей и иностранных туристов, желающих познакомиться с искусством качу.
Три поколения исполнительниц жанра шам из Битькаудаокуан исполняют произведение «Хуэ Тинь». Фото: ВИА
В Хошимине многие молодые музыканты реализуют проекты, сочетающие традиционные музыкальные элементы с современными стилями, чтобы популяризировать национальные культурные ценности на цифровых платформах. Наряду с этим постоянно обновляются формы создания и исполнения революционной и агитационной музыки, что позволяет привлечь более широкую аудиторию, особенно молодое поколение.
На юге страны провинция Анзянг активно использует богатое культурное наследие региона. Тематическая выставка «Керамика Южного Вьетнама – сюжеты, верования и повседневная жизнь» представила более 100 керамических экспонатов, способствуя популяризации самобытных культурных ценностей Южного Вьетнама. Одновременно досье археологического комплекса Окео – Бате проходит экспертную оценку в ЮНЕСКО и Международном совете по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS) для возможного включения в Список всемирного культурного наследия. Провинция также реализует Программу развития культурного туризма Окео на период 2026–2030 годов, направленную на эффективное использование потенциала культурного наследия в интересах социально-экономического развития.
Первые результаты в области сохранения культурного наследия, цифровой трансформации, развития культурной индустрии и стимулирования художественного творчества свидетельствуют о том, что резолюция № 80-NQ/TW постепенно и эффективно воплощается в жизнь. Практические инициативы, реализуемые в различных регионах страны, способствуют сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, одновременно создавая дополнительные ресурсы для социально-экономического развития.
На новом этапе развития страны культура всё более утверждается как духовная основа общества и один из ключевых внутренних факторов устойчивого развития. Использование современных технологий для сохранения культурного наследия, поощрение инноваций и более широкое применение культурных ценностей в общественной жизни открывают новые возможности для ещё более значительного вклада культуры в развитие страны. Благодаря правильным стратегическим ориентирам и активному участию всех уровней власти и отраслей культура и впредь будет оставаться важнейшей движущей силой строительства быстро развивающегося, устойчивого и самобытного Вьетнама.