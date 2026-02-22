Потенциал развития туризма в специальных зонах и прибрежных районах Хошимина





В этом контексте раскрытие и пробуждение туристического потенциала специальных зон и прибрежных районов рассматривается как источник "зелёных" туристических ресурсов, способных способствовать более решительному позиционированию города на региональной и международной туристической карте.





*Ключевое преимущество специальной зоны Кондaо





В условиях активной трансформации туристической отрасли страны повышение эффективности государственного управления туризмом на базовом уровне, особенно в кварталах, коммунах и специальных зонах, играет важную роль в обеспечении согласованного, устойчивого и отвечающего современным тенденциям развития. По словам Нгуен Ван Маня, заместителя председателя Народного комитета специальной зоны Кондaо, Хошимин, Кондaо является не только священным символом патриотического духа и революционного героизма Вьетнама, но и сегодня превращается в уникальное туристическое направление национального и международного уровня. Одновременная концентрация ценностей особого историко-культурного наследия, первозданной морской экосистемы, одного из наиболее богатых биоразнообразий и самобытной культурной жизни является фундаментальной основой для устойчивого развития экономики и туризма Кондaо.









Нгуен Ван Мань отметил, что использование местного потенциала и преимуществ для устойчивого развития экономики и туризма Кондaо является не только задачей развития, но и ответственностью перед историей, природой и будущими поколениями. Именно поэтому Кондaо продолжит утверждать своё положение как выдающееся историко-культурно-экологическое направление и как модель устойчивого туристического развития на национальном и региональном уровне.





Согласно статистике, туризм Кондaо ежегодно демонстрирует стабильный рост, принимая в среднем более 600 000 посетителей в год, из которых свыше 80% посещают историко-культурные памятники. Только музейная система и объекты культурного наследия привлекают более 200 000 посетителей ежегодно, а экологический и курортный туризм — около 40 000 человек в год, играя важную роль в формировании туристического продукта и в экономическом росте региона. Эти данные подтверждают, что культурное наследие и природные ресурсы являются "ключевым преимуществом", которое при правильном использовании способно стать двигателем устойчивого туристического развития.





Кроме того, Кондaо известен как "красный адрес" национального и международного значения. В настоящее время он способен привлекать сегмент высококачественных туристов с длительным пребыванием и высоким уровнем расходов, что соответствует стратегии устойчивого развития и ограничения массового туризма. Руководствуясь принципом "сохранять ради развития и развивать ради сохранения", Кондaо постепенно переходит от простой эксплуатации ресурсов к их ответственному, глубокому и контролируемому сохранению и популяризации.

Посетители осматривают "Обезьяний остров" в Канзё на моторной лодке. (Фото: ВИА)





Представители туристических компаний Кондaо отмечают, что территория стала пионером в развитии туризма, сочетаемого с охраной окружающей среды и формированием цивилизованного поведения в зонах памятников. В частности, модель "Зелёная корзина подношений" и политика "Нет ритуальному сжиганию жертвенных предметов" во всех памятниках способствовали значительным изменениям в сознании местных жителей и туристов, обеспечивая сохранение торжественного, зелёного и чистого пространства наследия. Параллельно традиционные мероприятия, включая годовщину памяти Ба Фи Йен, годовщину памяти Героя Народных вооружённых сил Во Тхи Шау, мероприятия ко Дню воинов-инвалидов и павших героев 27 июля, художественную программу "Кондaо — Священная душа Отечества" и другие события, организуются всё более системно, становясь уникальными культурными туристическими продуктами, способствующими увеличению продолжительности пребывания и расходов туристов.





*Редкий ресурс общины Канзё





Наряду с Кондaо, община Канзё рассматривается как обладающая "редким" потенциалом для развития прибрежной зоны Хошимина, особенно в сфере туризма. Туристическая отрасль города определила 2026 год как этап качественного изменения роста с ориентацией на многопродуктовое и многопространственное развитие, тесно связывающее центральный городской район с прибрежными, речными и лесными экосистемами.





На практике дорога из центра Хошимина в Канзё занимает в среднем от 2 до 2 часов 30 минут, а в выходные — дольше из-за переправы Биньхань. Ограниченная транспортная связанность сдерживает туристический поток, особенно развитие курортного и ночного туризма. Устранение этого узкого места позволит Канзё реализовать уникальные природные преимущества среди южных регионов.





Эксперты подчёркивают, что Канзё обладает значительным культурно-историческим потенциалом, включая традиционное солеварение, рыбацкие деревни, знаменитые морепродукты и систему революционных памятников, создавая основу для специализированных туристических продуктов. Возможность водного сообщения с центральными портами Хошимина и районом Вунгтау открывает перспективы создания речных туристических маршрутов.





По мнению генерального директора Outbox Данг Мань Фыока, при правильном балансе между сохранением и развитием Канзё может не только стать привлекательным курортом, но и способствовать формированию бренда "зелёного туризма" Хошимина на международной карте.





Канзё находится на этапе трансформации благодаря ряду крупных инфраструктурных проектов, включая линию городского метро Бентхань – Канзё (ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год), мост Канзё (2029 год), транспортную развязку Рынгсак и исследование морской трассы Канзё – Вунгтау. Эти проекты создают значительные возможности для развития разнообразных форм туризма в соответствии с тенденциями зелёного и устойчивого туризма.





По словам Ле Чыонг Хиен Хоа, заместителя директора Департамента туризма города, в 2026 году новое пространство Хошимина, включающее 168 кварталов, общин и специальных зон, будет активно развиваться. Поставлены амбициозные цели: 11 миллионов иностранных туристов, 50 миллионов внутренних туристов, а также рост туристических доходов до 330 000 млрд донгов в 2026 году. При новых импульсах развития и поддержке местных властей и бизнес-сообщества данные цели считаются достижимыми.