ДРУЗЬЯ ВЬЕТНАМА
Послы и представители международных организаций выражают уверенность в прорыве Вьетнама в новую эпоху
Он добавил, что Япония надеется и впредь поддерживать тесное сотрудничество с Вьетнамом в предстоящие годы.
Стратегические прорывы XIV съезда КПВ
Иностранные дипломаты назвали 2025 год знаковым для Вьетнама, особо отметив успешное проведение XIV всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), которое, по их словам, продемонстрировало серьёзный прорыв в стратегическом мышлении страны.
Ито Наоки отметил, что XIV съезд КПВ открыл для Вьетнама новый этап реформ, ориентированный на практическую реализацию решений и экономическое развитие, при этом поставлена амбициозная цель, двузначные темпы роста. Он приветствовал решение Вьетнама поднять дипломатию до того же стратегического уровня, что и национальная оборона и безопасность, подчеркнув, что это позволит стране играть более активную, инициативную роль на многосторонних площадках, таких как АСЕАН и Организация Объединённых Наций.
Разделяя эту точку зрения, посол Бёрд отметила, что внешнеполитическая ориентация Вьетнама во многом совпадает с видением Австралии по формированию мирного и стабильного региона, где уважается суверенитет и ни одна страна не доминирует.
Посол Азербайджана Шовги Камал оглу Мехдизаде подчеркнул, что 2025 год стал особенно значимым, отметив уверенный экономический рост Вьетнама на 8,2%, общий объём торговли, превысивший 900 млрд долл. США, а также привлечение почти 40 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Он также высоко оценил расширяющуюся сеть связей Вьетнама на уровне всеобъемлющего партнёрства и выше с 42 странами и международными партнёрами, назвав Вьетнам одной из самых надёжных экономик Юго-Восточной Азии.
В свою очередь посол Таиланда Уравати Срипхиромья выразила уверенность, что Вьетнам станет ведущим примером смелых институциональных реформ и роста, основанного на инновациях, укрепляя свои позиции в мировых рейтингах.
Готовность сопровождать Вьетнам на пути к целям процветания
Разделяя стремление Вьетнама стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году и достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году, послы и руководители международных организаций подтвердили твёрдую приверженность поддерживать Вьетнам на его пути развития.
Полин Теймесис, Постоянный координатор Организации Объединённых Наций (ООН) во Вьетнаме, заявила, что ООН готова сотрудничать с Вьетнамом, рассматривая его как «лабораторию» для апробации новых подходов к инклюзивной и устойчивой трансформации, с акцентом на защиту уязвимых групп населения при одновременном расширении чистой энергетики.
Ито Наоки отметил, что Япония готова расширять сотрудничество в рамках инициативы «Азиатское сообщество с нулевым уровнем выбросов» (AZEC), подчеркнув, что Вьетнам является единственной страной, где реализуются 15 пилотных проектов. Он добавил, что Япония уже приступила к реализации программы ODA нового поколения, включая отраслевой кредит в размере 300 млн долл. США для поддержки адаптации к изменению климата и предупреждения стихийных бедствий, предусматривающий применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в прогнозировании.
В свою очередь посол Австралии отметила, что энергетический переход Вьетнама продвигается уверенными темпами, а доля возобновляемых источников энергии в стране, самая высокая в Юго-Восточной Азии. Она подчеркнула, что Австралия продолжит поддерживать Вьетнам через содействие в разработке правовой базы, инвестиционное финансирование и передачу низкоэмиссионных сельскохозяйственных технологий, в том числе технологий выращивания риса с низким уровнем выбросов.
Марко делла Сета подчеркнул поддержку Италии в рамках Партнёрства за справедливый энергетический переход (JETP), включая обязательство в размере 50 млн евро, а также сотрудничество по конкретным проектам — таким как гидроаккумулирующая электростанция Бак Ай и развитие геотермальной энергетики.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, Мехдизаде отметил, что энергетика и далее будет опорой двусторонних связей: Азербайджан готов делиться опытом в нефтегазовой сфере и развитии энергетической инфраструктуры, одновременно прорабатывая взаимодействие по проектам в области возобновляемой энергетики.
В свою очередь Тулело заявила, что ЮАР рассчитывает на реализацию плана действий по стратегическому партнёрству, прежде всего в сферах морского образования, сельского хозяйства и оборонного сотрудничества.
По случаю Лунного Нового года 2026 (Тэта) послы и главы представительств международных организаций во Вьетнаме направили вьетнамскому народу самые тёплые поздравления. Обращаясь к символике года Лошади, они выразили уверенность в стойкости Вьетнама, его решимости и поступательном движении к успеху. В новогодних посланиях прозвучали пожелания мира, процветания и устойчивого развития, а также укрепления дружбы и продолжения сотрудничества с международными партнёрами. Они выразили оптимизм в том, что в новую эпоху Вьетнам сумеет преодолеть вызовы и реализовать свои цели развития.