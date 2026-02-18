Послы и представители международных организаций выражают уверенность в прорыве Вьетнама в новую эпоху

Послы и главы представительств международных организаций во Вьетнаме выражают твёрдую уверенность в дальнейшем прогрессе страны и её прорыве в новую эпоху развития по случаю Лунного Нового года (Тэта) 2026 года - года Лошади. (Фото: ВИА)







Международные дипломаты заявили, что их глубоко впечатлили оптимизм, динамичность и всё более ощутимое чувство счастья, проявляющиеся в повседневной жизни вьетнамского народа.

Посол Южно-Африканской Республики Вуйисва Тулело отметила, что за три года работы во Вьетнаме её искренне вдохновило то, как люди умеют радоваться каждому дню. Подчеркнув, что вьетнамцы «очень глубоко переживают чувства», она сказала, что торжества и праздники здесь не ограничиваются особыми датами, а являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Она отметила, что рост уровня счастья во Вьетнаме всё чаще получает международное признание и открыто транслируется миру, качество, которое, по её словам, присуще именно Вьетнаму.

Разделяя эту точку зрения, посол Италии Марко делла Сета подчеркнул, что усиливающаяся динамичность Вьетнама заметна во всех слоях общества, от государственных управленцев и лидеров бизнеса до обычных людей на улицах.

Комментируя выход Вьетнама на 46-е место во Всемирном индексе счастья 2025 года, он отметил, что этот результат отражает реальные улучшения уровня жизни, которым способствуют молодая структура населения и низкий уровень безработицы.

В свою очередь посол Австралии Джиллиан Бёрд, дипломат, почти два десятилетия тесно взаимодействующая с Вьетнамом, выразила восхищение масштабами преобразований страны. По её словам, рост Вьетнама на 37 позиций во Всемирном индексе счастья (WHI) с 2020 года вовсе не стал неожиданностью, учитывая, что миллионы людей были выведены из бедности, а страна стала одной из самых устойчивых и продуктивных экономик Юго-Восточной Азии.

Назвав Вьетнам одной из самых быстрорастущих и динамичных стран Азии, посол Японии Ито Наоки подчеркнул уверенность молодого поколения, вспомнив, как молодёжь в городе Хошимин отмечала 50-летие Дня освобождения Юга и национального воссоединения (30 апреля 1975 года -- 2025 год). Он также высоко оценил стойкость и позитивный настрой, которые продемонстрировали вьетнамские общины после тайфуна «Яги», назвав это важной силой, способной вести страну к более светлому будущему.