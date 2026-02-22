Повышение уровня многосторонней дипломатии в новую эпоху





Вечером 21 февраля (по вьетнамскому времени) Генеральный секретарь То Лам и члены вьетнамской делегации высокого уровня прибыли в международный аэропорт Нойбай, Столица Ханой, завершив участие в заседании по открытию Совета мира по Газе в Вашингтоне (США) с 18 по 20 февраля 2026 года по приглашению Президента США Дональда Трампа, Председателя Совета мира по Газе.





Личное участие Генерального секретаря То Лама в заседании по открытию Совета мира по Газе является важной многосторонней деятельностью, направленной на эффективную реализацию внешнеполитического курса XIV съезда Партии, предусматривающего независимость, самостоятельность, самодостаточность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, многосторонность и диверсификацию внешних связей; инициативный и активный вклад в мир, сотрудничество и устойчивое развитие в духе "быть другом, надёжным партнёром, активным и ответственным членом международного сообщества"; инициативное и ответственное участие в решении общих региональных и международных вопросов.





Повышение авторитета и международного имиджа страны





Первое заседание Совета мира по Газе в Вашингтоне (округ Колумбия). Фото: ВИА Сразу после XIV съезда Вьетнам развернул активную внешнеполитическую деятельность с рядом важных партнёров, прежде всего — успешные внешнеполитические мероприятия с соседними странами. Это государственный визит Генерального секретаря и вьетнамской делегации высокого уровня Партии и Государства в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, а затем государственный визит в Камбоджу, участие во встрече между Политбюро Коммунистической партии Вьетнама и Постоянным бюро Народной партии Камбоджи, а также встреча руководителей трёх партий Камбоджи – Лаоса – Вьетнама; телефонные переговоры с китайской стороной, Россией, Кубой, Сингапуром, Республикой Корея. Вьетнам также принял специальных представителей руководителей Китая, Лаоса и Кубы, прибывших во Вьетнам с поздравлениями по случаю успешного проведения XIV съезда; принял с официальными визитами Председателя Европейского совета (ЕС) и Председателя Палаты представителей Иордании.





Продолжая реализацию внешнеполитического курса Партии, уже в первые дни новой весны Бинь Нго 2026 года Генеральный секретарь То Лам принял участие в заседании по открытию Совета мира по Газе. Подчёркивая значение того, что Вьетнам стал государством-основателем Совета мира по Газе, Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг отметил, что Вьетнам — страна, пережившая множество разрушительных войн, — глубоко понимает ценность мира, примирения и послеконфликтного восстановления. То, что Вьетнам стал государством-основателем Совета мира по Газе, является последовательной реализацией внешнеполитической линии Партии, усилием по повышению авторитета и имиджа страны, а также возможностью для Вьетнама задействовать свой опыт и потенциал, чтобы учиться и интегрироваться с другими странами при координации выполнения общих миссий.





В заседании по открытию Совета мира по Газе приняли участие главы государств и лидеры более чем 50 стран, включая государств-основателей и наблюдателей. Данный механизм создан для координации с Организацией Объединённых Наций (ООН) в вопросах регулирования гуманитарной помощи, восстановления и стабилизации в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп, Председатель Совета мира по Газе, высоко оценил участие Генерального секретаря То Лама в заседании; подтвердил глубокое уважение к Вьетнаму — "заслуживающей восхищения" стране с возрастающими ролью и влиянием. Это показывает, что международный авторитет Вьетнама последовательно укрепляется, а миротворческий потенциал Вьетнама признаётся и высоко ценится мировыми державами и международными друзьями. Президент США Donald Trump, который также является председателем-основателем Совета, выступает с речью. Фото: ВИА





Вьетнам участвует в Совете мира по Газе с целью содействовать прекращению конфликта в секторе Газа, защите гражданского населения, обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановлению жизненно важной инфраструктуры, продвижению надёжного политического процесса, направленного на достижение долгосрочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке.





Последовательная позиция Вьетнама заключается в том, что все споры и конфликты должны решаться мирными средствами на основе международного права и Устава ООН, при уважении основных прав и законных интересов заинтересованных сторон. Будучи страной, пережившей войны и ранее получавшей ценную помощь международного сообщества, Вьетнам, руководствуясь чувством ответственности и доброй волей, готов тесно координировать действия с членами Совета мира, участвуя в пределах своих возможностей в общих усилиях по оказанию срочной гуманитарной помощи, восстановлению жизненно важной инфраструктуры и укреплению доверия между сторонами.

Генеральный секретарь То Лам принимает участие в церемонии открытия Совета мира по Газе. (Фото: ВИА)



Вьетнам поддерживает конкретные решения, направленные на прекращение конфликта, восстановление мира и безопасности, восстановление, обеспечение условий жизни населения сектора Газа и реализацию всеобъемлющего политического процесса в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Одновременно, для обеспечения устойчивого мира и реализации прав населения сектора Газа, Вьетнам считает необходимым, чтобы принимаемые меры обеспечивали участие заинтересованных сторон, прежде всего — Палестинской администрации.





Именно поэтому международные СМИ и СМИ принимающей страны высоко оценили то, что Вьетнам и Генеральный секретарь То Лам являются государством-основателем Совета мира по Газе и приняли участие в заседании по открытию Совета мира по Газе в США. Газета The Washington Times в номере от 19 февраля опубликовала материал, высоко оценивший инициативный вклад Вьетнама в дело мира и глобальной стабильности, подчеркнув твёрдую приверженность Вьетнама миру, а также важность роли принимающей страны в процессе регионального примирения. В материале также отмечается, что Вьетнам сохраняет независимую внешнюю политику, диверсифицирует связи, укрепляет сотрудничество с США параллельно с поддержанием дружественных и стабильных отношений с другими партнёрами. Это является более гибким, практичным и уверенным проявлением дипломатической линии "независимость, самостоятельность, многосторонность, диверсификация".









Расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Президентом США Дональд Трамп в Белом доме.



В ходе нынешнего участия в заседании по открытию Совета мира по Газе Генеральный секретарь провёл обмен мнениями с руководителями высокого уровня ряда стран, включая лидеров государств Ближнего Востока и других регионов, участвовавших в заседании, таких как Президент Индонезии, Президент Узбекистана, Президент Азербайджана, Президент Казахстана, Премьер-министр Камбоджи, Премьер-министр Армении, Премьер-министр Венгрии, Премьер-министр Пакистана, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Чешской Республики… На встречах лидеры высоко оценили возрастающие роль и статус Вьетнама на международной арене; выразили впечатление от динамичного развития Вьетнама по всем направлениям, особенно в социально-экономическом развитии и недавних реформах и обновлении.





Партнёры согласились укреплять практические и эффективные двусторонние отношения с Вьетнамом, уделяя приоритетное внимание сферам, соответствующим преимуществам и потребностям каждой стороны, таким как экономика, торговля, наука и технологии, цифровая трансформация, зелёная трансформация, транспорт, сотрудничество по реагированию на вызовы. Подчеркнув необходимость усиления координации в рамках важных многосторонних механизмов и форумов, лидеры также обменялись мнениями и подходами по заметным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес; согласились координировать действия в реализации Плана мира по сектору Газа для продвижения устойчивого мира на Ближнем Востоке в соответствии с международным правом и Уставом ООН.





С принимающей стороной Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Президентом США Дональдом Трампом. На встрече Президент Дональд Трамп выразил тёплое отношение к вьетнамскому народу и лично к Генеральному секретарю То Ламу. Президент Дональд Трамп вновь подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самодостаточного и процветающего" Вьетнама. Президент Трамп приветствовал и поблагодарил Вьетнам за объявление об участии в Совете мира; высоко оценил личное участие Генерального секретаря То Лама в заседании по открытию Совета мира по Газе, подчеркнув, что это отражает возрастающие роль и статус Вьетнама на международной арене, а также твёрдую приверженность Вьетнама миру, стабильности и глобальному сотрудничеству.





Высоко оценив усилия Вьетнама по балансированию двустороннего торгового баланса и контракты значительной стоимости, подписанные в ходе данной поездки Генерального секретаря То Лама, Президент Дональд Трамп позитивно отреагировал на предложения Вьетнама по экономическому и научно-технологическому сотрудничеству и сообщил, что поручит соответствующим ведомствам в ближайшее время вывести Вьетнам из перечня стратегического экспортного контроля.





Кроме того, Генеральный секретарь принял посла Джеймисона Грира, Торгового представителя США; господина Курта М. Кэмпбелла, бывшего первого заместителя государственного секретаря США; провёл телефонные переговоры с рядом американских законодателей. В ходе контактов Генеральный секретарь также поделился направлениями развития Вьетнама и внешнеполитической линией Вьетнама, продолжая продвигать отношения с партнёрами, включая отношения с принимающей стороной — США, в соответствии с рамками Всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Генеральный секретарь То Лам принимает бывшего первого заместителя Государственного секретаря США Курта Кэмпбелла.



По случаю традиционного праздника народа, на встрече с соотечественниками вьетнамской общины и сотрудниками представительств Вьетнама в США Генеральный секретарь выразил пожелание, чтобы, независимо от сферы деятельности, вьетнамская община в США продолжала вносить вклад в Родину и страну; подтвердил, что Партия и Государство всегда приветствуют и создают благоприятные условия для специалистов, интеллигенции, учёных и предпринимателей-земляков за рубежом, чтобы они вносили больший вклад в дело развития страны, особенно в ключевых сферах нового этапа развития. Партия и Государство продолжат совершенствовать политику в отношении вьетнамцев за рубежом и одновременно усиливать координацию с принимающей стороной для защиты законных прав и интересов соотечественников, помогая им спокойно жить, работать и развиваться в стране пребывания.





После 30 лет нормализации отношений между Вьетнамом и США стали Всеобъемлющими стратегическими партнёрами во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития. Две страны совместно превратили исторические дистанции в мост устойчивого сотрудничества на основе взаимного уважения, понимания и ориентации на будущее. В ходе участия в заседании Генеральный секретарь То Лам стал свидетелем церемонии подписания и передачи контрактов и соглашений о сотрудничестве в ключевых областях, таких как наука и технологии, цифровая трансформация, авиация и здравоохранение. Общая стоимость переданных контрактов и соглашений достигла 37,2 млрд долларов США, что вносит значительный вклад в формирование динамичных, содержательных и сбалансированных отношений между Вьетнамом и США.





По этому случаю члены делегации также провели встречи и контакты с американскими партнёрами с целью продвижения и укрепления сотрудничества между двумя странами в сферах науки и технологий, цифровой трансформации, инноваций, подготовки кадров; безопасности и обороны…





Говоря о направлениях реализации достигнутых результатов, Член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что в предстоящий период Вьетнам проведёт конкретное изучение для определения сфер возможного участия и внесёт практический вклад, включая: участие в миротворческой деятельности для обеспечения стабильности в секторе Газа и гуманитарную помощь, послеконфликтное восстановление…





То, что Вьетнам принял участие в первом после XIV съезда крупном многостороннем международном мероприятии высокого уровня Партии и Государства, демонстрирует более инициативный и практический подход, подчёркивает приоритет миротворчества, формирование стабильной международной среды для развития и активное участие в общих усилиях международного сообщества, способствуя повышению уровня внешней деятельности в духе уверенности, самостоятельности, опоры на собственные силы и самодостаточности, эффективному вкладу в стратегические цели страны и большей ответственности за мир и развитие мира в новую эпоху.