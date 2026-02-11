Культура как ведущая и формирующая сила устойчивого развития нации

Резолюция № 80-NQ/TW Политбюро о развитии вьетнамской культуры, принятая накануне Всевьетнамского съезда XIV созыва Партии, наглядно отражает политическую решимость нашей Партии сделать культуру подлинно прочной основой, важнейшим внутренним ресурсом, мощным двигателем, опорным столпом и регулирующим механизмом быстрого и устойчивого развития страны.

Резолюция № 80-NQ/TW Политбюро о развитии вьетнамской культуры, принятая 7 января 2026 года, была обнародована в ключевой момент, когда страна вступает в эпоху мощного подъёма, ориентированного на важнейшие рубежи: 100-летие основания Партии (2030 год) и 100-летие образования государства (2045 год). Резолюция, принятая накануне Всевьетнамского съезда XIV созыва Партии, наглядно отражает политическую решимость нашей Партии сделать культуру подлинно прочной основой, важнейшим внутренним ресурсом, мощным двигателем, опорным столпом и регулирующим механизмом быстрого и устойчивого развития страны.

Всестороннее повышение роли культуры

Многие эксперты-исследователи считают, что наиболее заметным и в то же время самым глубоким новшеством Резолюции № 80-NQ/TW по сравнению с предыдущими документами является всестороннее повышение роли культуры. Культура рассматривается не только как цель и духовная основа общества, но и утверждается как «система регулирования» быстрого и устойчивого развития страны.

Резолюция вновь подтверждает необходимость глубокого проникновения культуры во все опорные столпы общественной жизни — от политики и экономики до обороны, безопасности и внешних связей, превращая её в «мягкую силу» государства. При этом подчёркивается важная установка: инвестиции в культуру — это инвестиции в устойчивое развитие страны, а центральным направлением является формирование человеческой личности как ориентира для культурной, образовательной и научной деятельности с целью воспитания всесторонне развитого человека по критериям нравственности, интеллекта, физического и эстетического развития; содействие повышению интеллектуального уровня, самосовершенствованию личности, формированию научного мировоззрения и ориентации на ценности истины, добра и красоты.

В условиях цифровой трансформации и глубокого влияния социальных сетей на образ жизни, нормы и систему ценностей акцент Резолюции 80-NQ/TW на регулирующей роли культуры приобретает особое значение. Речь идёт о регулировании баланса между ростом и социальным прогрессом, между интеграцией и сохранением идентичности, между рынком и гуманистическими ценностями, между технологиями и моралью. Такой подход является одновременно глубоким и практичным, отражая долгосрочное видение Партии.

Сопровождение, лидерство и формирование духовного импульса для народа

Одним из гуманистических и по-настоящему прорывных решений Резолюции № 80-NQ/TW стало единое решение ежегодно отмечать 24 ноября как «День культуры Вьетнама», определив его выходным днём с сохранением полной заработной платы для работников.

Данная политика не только возвышает культурные ценности, но и создаёт реальные временные условия для участия граждан в культурной деятельности, восстановления трудовых сил и укрепления общественной сплочённости. Наряду с этим на первый план выдвигается воспитание нравственности, образа жизни и культуры поведения в семье, школе и обществе в целом, с целью противодействия моральной деградации и утилитарному образу жизни, формирования цивилизованного, дисциплинированного общества, основанного на сочувствии и ответственности.

Сразу после принятия Резолюции № 80-NQ/TW Всеобщая конфедерация труда Вьетнама оперативно проинформировала о её содержании и организовала сбор отзывов от членов профсоюзов и трудящихся по всей стране. Эта деятельность быстро получила широкое внимание и активный отклик со стороны рабочих, служащих и трудящихся во многих регионах, отраслях и типах предприятий.

В анкетах для сбора мнений профсоюзы Вьетнама подчёркивали, что это радостная новость, свидетельствующая о внимании Партии и Государства к духовной жизни народа. В частности, работники получают возможность более полно приобщаться к культурным ценностям, творческие деятели — дополнительный стимул к созиданию, а всё общество — к утверждению и практикованию культурного и цивилизованного образа жизни.

Из более чем 85 000 опрошенных свыше 95 % выразили большую радость и высокую степень согласия с положением Резолюции о ежегодном выборе 24 ноября в качестве «Дня культуры Вьетнама» и официального праздничного выходного дня с сохранением заработной платы. Большинство работников поддержали введение этого нового праздничного дня.

Многие руководители первичных профсоюзных организаций отмечают, что данная инициатива наглядно отражает позицию, согласно которой культура является духовной основой общества, и одновременно демонстрирует реальную заботу о духовной жизни трудящихся. Дополнительный оплачиваемый выходной позволяет работникам отдохнуть, уделить внимание семье, участвовать в культурных мероприятиях, тем самым повышая качество жизни, восстанавливая трудоспособность и способствуя росту производительности и эффективности труда.

Для предприятий и профсоюзных организаций это важная основа для формирования гуманной рабочей среды, стабилизации трудовых отношений и укрепления долгосрочной приверженности работников своим предприятиям.

По словам руководства Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, это также благоприятная возможность для организации культурно-спортивных мероприятий, посещения историко-культурных памятников или проведения времени с семьёй с целью совместного сохранения и почитания ценностей вьетнамской семейной культуры.

Использование потенциала культурной индустрии

Доцент, доктор наук Нгуен Тхе Ки, заместитель председателя Центрального теоретического совета, одновременно руководитель отдела теории и критики литературы и искусства, считает, что наиболее значимым «ключевым словом» Резолюции 80-NQ/TW является развитие отраслей культурной индустрии.

Резолюция подчёркивает необходимость развития культурной индустрии на основе национальной культуры, рассматривая культуру одновременно как духовный и как важный материальный ресурс, способствующий обогащению страны, интеллектуальному и духовному развитию вьетнамского человека и повышению материального уровня жизни общества. Это гармоничное сочетание идеалов и реальности, культурной глубины и экономической эффективности.

Политбюро поставило конкретную цель: к 2030 году вклад культурных индустрий должен составлять 7 % ВВП. В долгосрочной перспективе до 2045 года вклад культурной индустрии и креативной экономики должен достичь 9 % ВВП, превратившись в подлинный столп устойчивого развития.

Для реализации этих целей Резолюция предлагает комплекс прорывных решений: совершенствование институциональной базы с ориентацией на разработку законов о художественной деятельности, литературе, авторском праве и культурной индустрии; формирование национального индекса культуры и системы статистических показателей вклада культурной индустрии во Вьетнаме; ускорение цифровой трансформации культуры, оцифровку наследия, создание национальной инфраструктуры культурных данных, применение ИИ, Big Data и Blockchain; переход от предварительного контроля к последующему; развитие многополярной модели управления «государство — рынок — общество — креативное сообщество». Особым «ключом» к раскрытию ресурсов является стимулирование государственно-частного партнёрства в культуре, моделей «публичное руководство — частное управление», «государственные инвестиции — частное управление», а также создание культурно-художественных фондов на основе государственно-частного партнёрства.

Резолюция определяет приоритетные направления, такие как кинематография, исполнительские искусства, культурный туризм, дизайн, мода, традиционные ремёсла, видеоигры и программное обеспечение/цифровой контент. Целью является формирование крупных культурно-индустриальных корпораций и креативных промышленных кластеров и зон международного уровня.

Резолюция придает особое значение формированию системы национальных ценностей, системы культурных ценностей, системы семейных ценностей и норм личности вьетнамца в новую эпоху. Это синтез традиций патриотизма, гуманизма, взаимной поддержки и нравственных обязательств с духом творчества, ответственности, дисциплины и стремления к развитию.





Это важный поворотный шаг, превращающий культуру из сферы, потребляющей бюджетные средства, в сферу, создающую материальные ценности, вносящую вклад в экономический рост и повышение международного статуса страны. Создание и функционирование торговых платформ культурной продукции, особенно цифровых активов, демонстрирует видение, идущее в ногу с глобальными тенденциями цифровой экономики.

В условиях, когда вся страна обращает взор к XIV съезду Партии, становится очевидно, что Резолюция 80-NQ/TW является не просто ориентиром для культурной отрасли, но и мощным подтверждением: устойчивое развитие должно начинаться с культуры, а возрождение культуры — это возрождение силы нации.