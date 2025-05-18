Báo Ảnh Việt Nam

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КУЛЬТУРА

Дом на сваях Хо Ши Мина – бесценное наследие вьетнамского народа

Президент Хо Ши Мин – гениальный лидер, герой национального освобождения, выдающийся деятель культуры – оставил нашей стране, нашему народу бесценное наследие: Исторический мемориальный комплекс, посвященный его жизни и деятельности на территории Президентского дворца. В составе Мемориального комплекса Президента Хо Ши Мина (кратко – Мемориальный комплекс) находятся дом на сваях, пруд с рыбами, фруктовый сад, а также само здание Президентского дворца и другие рабочие помещения… Скромный, но глубоко проникнутый вьетнамским культурным колоритом пейзаж мемориального комплекса неразрывно связан с жизнью и деятельностью Председателя Хо Ши Мина в последние 15 лет его жизни (1954-1969 годы).
Дом на сваях Президента Хо Ши Мина. Фото: Архив ИЖВ
Дом на сваях Президента Хо Ши Мина. Фото: Архив ИЖВ
Дом на сваях Президента Хо Ши Мина. Фото: Архив ИЖВ

 

ИЖВ

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