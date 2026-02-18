ДРУЗЬЯ ВЬЕТНАМА
Вьетнам подтверждает глобальную ответственность на Совете мира
По приглашению Президента США Дональда Трампа, председателя-учредителя Совета, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам совершит поездку в США, где с 18 по 20 февраля примет участие в открывающем заседании Совета.
Выступая перед Вьетнамским информационным агентством накануне поездки, Нгуен Куок Зунг отметил, что визит также является реализацией обязательств по сотрудничеству по международным вопросам в рамках вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Вступление в число стран-учредителей Совета отражает этот дух, последовательно реализуя внешнеполитический курс Партии и одновременно укрепляя репутацию и международный авторитет страны.
Этот шаг также предоставляет Вьетнаму возможность внести свой вклад, опираясь на собственный опыт и потенциал, а также учиться и углублять интеграцию через координацию с другими странами в рамках общих миссий.
Посол отметил, что, хотя поездка носит многосторонний характер, она также имеет важное двустороннее значение. Участие Генерального секретаря ЦК КПВ свидетельствует о поддержке мирных инициатив в целом и восстановления Газы в частности, способствуя углублению вьетнамско-американского сотрудничества в решении региональных и глобальных вопросов в соответствии с их всеобъемлющим стратегическим партнёрством. Он выразил уверенность, что визит укрепит политическое доверие, расширит содержательное взаимодействие и придаст новый импульс двусторонним отношениям в предстоящий период.