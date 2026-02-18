Вьетнам подтверждает глобальную ответственность на Совете мира

Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг даёт интервью Вьетнамскому информационному агентству. (Фото: ВИА)



По приглашению Президента США Дональда Трампа, председателя-учредителя Совета, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам совершит поездку в США, где с 18 по 20 февраля примет участие в открывающем заседании Совета.

Выступая перед Вьетнамским информационным агентством накануне поездки, Нгуен Куок Зунг отметил, что визит также является реализацией обязательств по сотрудничеству по международным вопросам в рамках вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнёрства.

По словам посла, Вьетнам - страна, пережившая разрушительные войны, хорошо понимает ценность мира, примирения и послевоенного восстановления. XIV съезд КПВ подтвердил, что Вьетнам будет «проактивно и ответственно участвовать в решении региональных и глобальных вопросов».

Вступление в число стран-учредителей Совета отражает этот дух, последовательно реализуя внешнеполитический курс Партии и одновременно укрепляя репутацию и международный авторитет страны.

Этот шаг также предоставляет Вьетнаму возможность внести свой вклад, опираясь на собственный опыт и потенциал, а также учиться и углублять интеграцию через координацию с другими странами в рамках общих миссий.

По словам Нгуена Куок Зунга, Вьетнам рассчитывает взаимодействовать с другими членами Совета, чтобы укреплять его роль в содействии миру и восстановлению Газы на основе резолюций Совета Безопасности ООН, обеспечивая защиту законных интересов всех сторон, прежде всего палестинского народа, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.









Хотя Вьетнам не является богатой страной, он обладает практическим опытом послевоенного восстановления и готов, в пределах своих возможностей, внести вклад кадрами и ресурсами в усилия по реконструкции, социально-экономическому восстановлению и стабилизации условий жизни населения в Газе.