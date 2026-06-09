РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Вьетнам планирует, что к 2030 году объем безналичных платежей достигнет 30-кратного объёма ВВП
По словам заместителя премьер-министра Нгуен Ван Тханга, во Вьетнаме произошла настоящая революция в потребительском поведении и управлении денежными потоками во всём обществе. То, что раньше считалось новым вариантом оплаты, теперь стало насущной потребностью экономики и общества, способствуя формированию комплексной, современной и безопасной финансовой экосистемы, ориентированной на обслуживание граждан и предприятий.
В рамках этой экосистемы безналичные платежи стали жизненно важной артерией цифровой экономики, соединяющей банки с такими сферами, как торговля, здравоохранение, образование, транспорт, туризм, государственные услуги и другие цифровые платформы.
Нгуен Ван Тханг подчеркнул, что цифровые данные, цифровая идентификация, цифровая связность и цифровые платежи постепенно формируют более современную, прозрачную и удобную финансовую систему для граждан и предприятий. По его словам, цифровые платежи являются важнейшим условием для ускорения денежного обращения, расширения доступа к финансовым услугам, повышения эффективности управления и создания импульса для роста цифровой экономики в новую эпоху.
25 мая 2026 года премьер-министр подписал Решение № 928/QD-TTg об утверждении Национальной стратегии финансовой инклюзии на период 2026–2030 годов. Стратегия предусматривает ряд важных целевых показателей, в том числе обеспечение к 2030 году наличия банковских счетов у 95% населения в возрасте от 15 лет, а также доведение стоимости безналичных платежей до 30-кратного объёма ВВП.
Заместитель премьер-министра отметил, что, согласно статистике Государственного банка Вьетнама, к концу 2025 года 88,96% граждан в возрасте от 15 лет имели банковские счета. В 2025 году объём безналичных операций превысил 28-кратный объём ВВП. Указанные показатели свидетельствуют о высокой вероятности достижения целей Национальной стратегии финансовой инклюзии на 2026–2030 годы.
Однако он также указал, что развитие цифровых платежей по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами. Среди них — разрыв в доступе к услугам безналичной оплаты между городскими и сельскими районами, тогда как некоторые группы населения, особенно пожилые люди и лица с низкими доходами, всё ещё проявляют осторожность или пока не имеют доступа к современным способам оплаты.
В то же время расширение платёжной инфраструктуры, повышение совместимости систем, обеспечение кибербезопасности и защита персональных данных становятся всё более актуальными задачами на фоне растущей сложности высокотехнологичных преступлений, добавил он.
Для достижения стратегических целей, особенно показателя доведения стоимости безналичных платежей до 30-кратного объёма ВВП к 2030 году, Нгуен Ван Тханг сообщил, что правительство поручило министерствам, ведомствам и местным властям ускорить разработку нормативно-правовой базы, политики и технических стандартов, способствующих применению цифровых технологий в банковской деятельности, а также укрепить взаимосвязанность между кредитными организациями, финтех-компаниями и поставщиками финансовых услуг.
По его словам, соответствующим ведомствам также поручено расширять линейку цифровых финансовых и цифровых банковских продуктов, повышать доступность услуг в сельских и отдалённых районах, продвигать безналичные платежи во всех сферах социально-экономической жизни, а также поощрять выплату заработной платы и расчёты за товары и услуги через банковские счета. Кроме того, необходимо активизировать усилия по обеспечению информационной безопасности, кибербезопасности, защите персональных данных, прав потребителей и развитию общей цифровой финансовой инфраструктуры.
Кроме того, министерствам и ведомствам поручено содействовать развитию электронных платежей в сфере государственных услуг, совершенствовать систему защиты пользователей цифровых финансовых сервисов и реализовывать меры по обеспечению доступа граждан к цифровым счетам.
Местные власти должны расширять практику безналичных расчётов среди домохозяйств и предпринимателей, а банки и технологические компании — продолжать внедрение инновационных решений, снижение издержек и повышение качества услуг, отметил он.