Вьетнам оставляет отпечаток в первый год работы в качестве члена СПЧ ООН на срок полномочий 2023-2025 гг.

Министры иностранных дел стран АСЕАН провели диалог с Межправительственным комитетом АСЕАН по правам человека (AICHR) в рамках АММ-5. Фото: ВИА

Вьетнам также активно участвует в общей работе Совета, продвигая диалог и сотрудничество в Совете в духе «уважения и понимания, диалога и сотрудничества, всех прав, для всех людей». Вьетнам сделал более 80 национальных заявлений на заседаниях СПЧ ООН по вопросам обеспечения прав человека в аспектах, представляющих интерес для международного сообщества, таких как устойчивое развитие, реагирование на изменение климата, миграция, продвижение гендерного равенства, обеспечение жилищных прав, продовольственных прав, культурных прав, прав на развитие, защита уязвимых групп, а также принял участие в 50 совместных заявлениях по различным темам АСЕАН, Движения неприсоединения, Группы единомышленников развивающихся стран (группа имеет разнообразный состав, включающий 134 развивающиеся страны, представляющие 80% населения мира и 70% членов ООН, с основной целью координации и продвижения общих интересов и приоритетов развивающихся стран в ООН в целом и в СПЧ ООН в частности), Франкофонии и ряда других межрегиональных групп. Вьетнам продемонстрировал высокий уровень ответственности в реализации основных обязательств и интересов государства-члена в процессе переговоров и голосования за принятие проектов резолюций.



Вьетнам придерживается конструктивного подхода в вопросах, связанных с правами человека, которые все еще имеют много разногласий, политизированы и вызывают много трений в Совете, таких как положение конкретных стран (Украина, Россия, Палестина, Судан и т.д.), а также взаимосвязь между развитием и правами человека, репродуктивное здоровье и сексуальное образование, права ЛГБТ и религиозная терпимость.



С одной стороны, Вьетнам внес свой вклад в общую борьбу развивающихся стран за защиту принципа отказа от политизации и использования вопросов прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. С другой стороны, страна прислушивается и уважает потребности других стран в сотрудничестве и технической помощи, поощряя сотрудничество и диалог, чтобы Совет мог действовать в соответствии с законными требованиями государств в этой области.