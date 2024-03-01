ТЕМА ВЫПУСКА
Вьетнам оставляет отпечаток в первый год работы в качестве члена СПЧ ООН на срок полномочий 2023-2025 гг.
По этому случаю заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет написал статью о первом годе работы Вьетнама в качестве члена СПЧ ООН на срок полномочий 2023-2025 гг. Вьетнамское информационное агентство (ВИА) имеет честь представить эту статью следующим образом:
Работа по вступлению в должность члена СПЧ ООН на срок полномочий 2023-2025 гг. продвигалась с самого начала, и уже на первых мероприятиях СПЧ ООН в 2023 г. наблюдалось активное участие и координация между различными агентствами в межсекторальной рабочей группе и агентствами печати, что оставило свой отпечаток и оказало влияние не только в рамках СПЧ ООН, но и в различных других областях деятельности.
В 2023 году глобальный и региональный ландшафты претерпели глубокие изменения. Хотя мир, сотрудничество и развитие остаются основными тенденциями, они столкиваются с самыми серьезными вызовами со времен холодной войны, особенно в связи с обострением стратегического соперничества между ведущими державами по всему миру. Вооруженные конфликты и горячие точки вспыхивали в различных регионах мира, увеличиваясь как по количеству, так и по остроте, имея многоплановые проявления и разнообразные формы. Восстановление мировой экономики происходило медленно, неравномерно и неопределенно, сопровождаясь различными макроэкономическими рисками. Прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) замедлился, поскольку нетрадиционные проблемы безопасности, такие как изменение климата, продовольственная безопасность, безопасность водных ресурсов, неравенство и негативные последствия цифровой трансформации, непосредственно влияют на средства к существованию, качество жизни и реализацию прав людей во всем мире.
Эти взаимосвязанные факторы создают многочисленные проблемы, усиливая политизацию и ограничивая пространство для сотрудничества по многим вопросам прав человека, а также подчеркивая необходимость диалога и сотрудничества для решения общих проблем международного сообщества в области прав человека, в том числе в рамках деятельности СПЧ ООН.
В 2023 году мир отмечает 75-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и 30-ю годовщину Венской декларации и Программы действий (ВДПД), что дает международному сообществу важную возможность взглянуть на достижения и предстоящие задачи по сохранению универсальных ценностей и твердых обязательств по защите и продвижению прав человека, закрепленных в этих документах.
На этом фоне и с учетом ожиданий мирового сообщества в 2023 году СПЧ ООН активно выполнял свою роль важнейшего органа по правам человека в системе ООН, эффективно реализуя обширную повестку дня, охватывающую 10 пунктов, тесно связанных с текущими глобальными проблемами. Однако в его работе также наблюдались значительные трения и даже прямая конфронтация между странами и группами стран. В 2023 году СПЧ ООН также работал с высокой интенсивностью, выполнив самый большой объем работы с момента своего создания в 2006 году: 180 официальных пленарных заседаний в ходе трех очередных сессий и одной специальной сессии, рассмотрев 231 доклад, приняв 110 резолюций (около двух третей из которых были приняты консенсусом), 41 решение и одно заявление Председателя, а также многочисленные заседания рабочих и экспертных групп, причем Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО) рассмотрела и утвердила доклады 42 стран. Кроме того, для продвижения своих приоритетов и внесения вклада в деятельность СПЧ ООН страны организовали около 450 параллельных мероприятий в ходе очередных сессий, охватывающих различные темы.
Вьетнам взял на себя эту роль, прилагая максимум усилий для развития своей социально-экономической сферы, обеспечения средств к существованию, улучшения жизни населения, выполнения международных обязательств в области прав человека в условиях многочисленных вызовов как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому членство Вьетнама в Совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов привлекло значительное внимание международного сообщества.
С одной стороны, наши достижения, усилия, обязательства и потребности в сотрудничестве в области защиты и продвижения прав человека получили широкое признание.
С другой стороны, некоторые люди, организации и международные политики по-прежнему придерживаются субъективного мнения о ситуации во Вьетнаме и нашей способности выполнять роль члена СПЧ ООН.
На 52-й сессии СПЧ ООН в марте-апреле 2023 года заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг представил инициативу по празднованию 75-й годовщины Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и 30-й годовщины Венской декларации и Программы действий (ВДПД).
Вьетнам возглавил основную группу из 14 соавторов (Вьетнам, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Боливия, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Фиджи, Индия, Панама, Румыния, Южная Африка и Испания) для разработки резолюции и организовал консультации по документу, который был одобрен СПЧ ООН консенсусом и поддержан 121 государством - «рекорд» Совета за последние годы.
В резолюции подчеркивается ведущая роль стран в обеспечении прав человека, признание участия женщин, роль международного сотрудничества и солидарности, а также уважение разнообразия и инклюзивности в продвижении и защите прав человека и в участии в деятельности СПЧ.
Эта инициатива Вьетнама внесла важный вклад в передачу важных идей, повышение осведомленности и решимости действовать странам и международному сообществу в реализации целей и принципов прав человека, изложенных в этих двух основополагающих декларациях, одновременно продвигая позицию и роль Совета и правозащитных механизмов ООН.
Продолжая демонстрировать свою ведущую роль в создании серии резолюций, касающихся защиты прав человека в условиях изменения климата, на 53-й сессии СПЧ ООН в июне-июле 2023 года Вьетнам вместе с Бангладеш и Филиппинами разработал резолюцию о содействии обеспечению средств к существованию в условиях изменения климата, которая была принята советом консенсусом при 80 соавторах (резолюция 53/6).
На 53-й и 54-й сессиях Вьетнам продолжил сотрудничество со странами и международными организациями, такими как Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), для продвижения инициатив «вакцинация и права человека» и «борьба с дискриминацией, насилием и гендерными домогательствами на рабочем месте» в форме международных дискуссий в кулуарах заседаний и совместных заявлений в Совете.
Идеи Вьетнама, которые соответствуют основным проблемам, связанным с правами человека в настоящее время, получили поддержку и положительный вклад со стороны государств. Например, совместное заявление о вакцинации и правах человека, подготовленное Вьетнамом на 54-й сессии Совета, получило участие и поддержку более чем 60 стран. Заявление было актуальным в контексте того, что пандемия COVID-19 все еще чревата многими долгосрочными последствиями, а многие развивающиеся страны и группы населения еще не имеют полного доступа к вакцинам COVID-19, а также к другим базовым вакцинам для расширенной иммунизации.
Вьетнам также активно участвует в общей работе Совета, продвигая диалог и сотрудничество в Совете в духе «уважения и понимания, диалога и сотрудничества, всех прав, для всех людей». Вьетнам сделал более 80 национальных заявлений на заседаниях СПЧ ООН по вопросам обеспечения прав человека в аспектах, представляющих интерес для международного сообщества, таких как устойчивое развитие, реагирование на изменение климата, миграция, продвижение гендерного равенства, обеспечение жилищных прав, продовольственных прав, культурных прав, прав на развитие, защита уязвимых групп, а также принял участие в 50 совместных заявлениях по различным темам АСЕАН, Движения неприсоединения, Группы единомышленников развивающихся стран (группа имеет разнообразный состав, включающий 134 развивающиеся страны, представляющие 80% населения мира и 70% членов ООН, с основной целью координации и продвижения общих интересов и приоритетов развивающихся стран в ООН в целом и в СПЧ ООН в частности), Франкофонии и ряда других межрегиональных групп. Вьетнам продемонстрировал высокий уровень ответственности в реализации основных обязательств и интересов государства-члена в процессе переговоров и голосования за принятие проектов резолюций.
Вьетнам придерживается конструктивного подхода в вопросах, связанных с правами человека, которые все еще имеют много разногласий, политизированы и вызывают много трений в Совете, таких как положение конкретных стран (Украина, Россия, Палестина, Судан и т.д.), а также взаимосвязь между развитием и правами человека, репродуктивное здоровье и сексуальное образование, права ЛГБТ и религиозная терпимость.
С одной стороны, Вьетнам внес свой вклад в общую борьбу развивающихся стран за защиту принципа отказа от политизации и использования вопросов прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. С другой стороны, страна прислушивается и уважает потребности других стран в сотрудничестве и технической помощи, поощряя сотрудничество и диалог, чтобы Совет мог действовать в соответствии с законными требованиями государств в этой области.
Вклад Вьетнама в работу Совета помог международному сообществу получить более глубокое представление об усилиях и приверженности страны защите и продвижению прав человека, тем самым укрепляя сотрудничество со странами и международными организациями.
По словам исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН во Вьетнаме Рамлы Халиди, демонстрируя свою позитивную и ответственную роль в СПЧ ООН, продвигая инициативы, особенно предложенную ею резолюцию 52/19, а также серьезно выполняя обязательства в рамках Универсального периодического обзора (УПО) и приветствуя Специального докладчика ООН по праву на развитие (ноябрь 2023 года), Вьетнам продемонстрировал свою передовую роль в защите и продвижении прав человека. Она сделала это замечание, выступая со вступительным словом на консультационном семинаре по проекту национального доклада Вьетнама для 4-го цикла универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека.
В 2023 году крупные партнеры активизировали обсуждение с Вьетнамом содержания сотрудничества в Совете через существующие механизмы или организацию новых мероприятий. Будучи членом Совета, Вьетнам смог заручиться поддержкой стран в борьбе с искажением положения Вьетнама в механизмах и форумах ООН.
Результаты были достигнуты благодаря тесному руководству и непосредственному участию высших вьетнамских руководителей в деятельности Совета, а также участию и эффективному вкладу компетентных министерств, ведомств и членов рабочих групп в поддержку координационной работы Министерства иностранных дел и Представительства Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации и других организациях в Женеве (Швейцария).
Вьетнамские ведомства позитивно и активно подключились к изучению, прогнозированию и консультированию компетентных органов по вопросам участия и реакции страны в Совете, а также внесли особый вклад в продвигаемые на Совете инициативы, отвечающие не только интересам и приоритетам Вьетнама, но и озабоченности международного сообщества.
Поэтому инициативы, с которыми Вьетнам выступил в Совете, получили широкую поддержку со стороны зарубежных стран. Кроме того, члены междисциплинарной рабочей группы продемонстрировали свою положительную роль в информационно-коммуникационной работе: деятельность страны в Совете освещалась в отечественной и зарубежной прессе более широко и привлекательно, чем в предыдущий период 2014-2016 годов.
2024 год является ключевым годом для срока полномочий 2023-2025 годов - период, когда будет проведено множество ключевых мероприятий, таких как презентация и диалог по национальному докладу в рамках 5-го цикла универсального периодического обзора. Страна продолжит продвигать инициативы и приоритеты, особенно в области изменения климата и прав человека, а также мобилизует поддержку стран для своего первого переизбрания на срок 2026-2028 годов.
С твердой решимостью, солидарностью и тесной координацией всей политической системы под пристальным руководством руководителей партии и государства Вьетнам внесет важный вклад в работу Совета и оставит свой отпечаток в этом и последующих годах, помогая строить сильную, всеобъемлющую, современную и профессиональную дипломатию, возвышая многосторонние внешние отношения в соответствии с духом резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии и директивы Секретариата ЦК партии № 25-CT/TW.