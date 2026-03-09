Выборы в НС и народные советы: досрочное голосование в специальном районе Чыонгша

8 марта военнослужащие и жители 20 из 22 избирательных участков специального района Чыонгша (провинция Кханьхоа) приняли участие в голосовании на выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Голосование прошло на неделю раньше официальной даты выборов по всей стране.

На островах Специального административного района Спратли полным ходом идет подготовка к выборам.



Ровно в 7 часов утра на всех избирательных участках одновременно и торжественно состоялась церемония открытия выборов, проведённая в строгом соответствии с установленными правилами.

На острове Синьтон в день выборов все дороги и проходы были празднично украшены яркими транспарантами и лозунгами, а красные флаги с жёлтой звездой развевались повсюду.

«Избирательные бюллетени, опускаемые здесь, не только помогают выбрать представителей, выражающих волю народа, но и подтверждают рубежи суверенитета, основанные на поддержке людей. Несмотря на географическую удалённость, каждый сегодняшний голос становится мостом, соединяющим сердца жителей Чыонгша со всем народом страны», — взволнованно отметила избиратель Ле Тхи Ким Тхи с острова Синьтон.

Военные и жители особой зоны Чыонгша с энтузиазмом приняли участие в выборах в Национальное собрание и Народные советы всех уровней.

При благоприятных погодных условиях на избирательном участке острова Датай избиратели начали приходить на голосование с самого раннего утра.

Один из первых проголосовавших избирателей Ву Динь Зьен поделился, что надеется посредством своего голоса выбрать наиболее достойных представителей в органы народной власти разных уровней. Он также выразил ожидание, что избранные депутаты смогут проявить свой интеллект и нравственные качества, внести вклад в развитие страны, уделяя внимание жизни военнослужащих, а также строительству и развитию специального района Чыонгша.

На избирательном участке острова Сонка голосование также проходило в соответствии со всеми установленными правилами.

Солдаты в день выборов. Фото: ВИА

По состоянию на 10 часов утра 8 марта досрочное голосование на островных участках проходило безопасно и в установленном порядке. На некоторых участках голосование уже завершилось, тогда как на других избирательные комиссии продолжали принимать избирателей — рыбаков, ведущих промысел в море, — до 19 часов в соответствии с регламентом.

Помимо 20 участков досрочного голосования на островах, в специальном районе Чыонгша имеются также избирательный участок №14 (в зале собраний на острове Чыонгша) и избирательный участок №01 (в зале собраний бригады 146), где голосование будет проведено в официальный день общенациональных выборов — 15 марта.

В то же утро 8 марта избиратели специального района Тхочау также приняли участие в голосовании на выборах депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов.

Хотя официальная церемония открытия избирательных участков в специальном районе Тхочау состоялась одновременно в 6 часов 30 минут утра, уже до 6 часов сотни избирателей прибыли на участки, чтобы проголосовать за депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов.

Вокруг избирательных участков были празднично развешаны флаги, цветы, транспаранты и агитационные плакаты. Радостные разговоры и смех избирателей создавали атмосферу настоящего праздника — дня всенародного участия в выборах.

По данным Избирательной комиссии специального района Тхочау, всего в районе зарегистрировано 2 182 избирателя, участвующих в выборах депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Из них 2 135 избирателей голосуют за депутатов НС XVI созыва и депутатов Народного совета провинции XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов; 721 избиратель голосует за депутатов Народного совета специального района Тхочау II созыва на срок полномочий 2026–2031 годов.