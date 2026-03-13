Выборы в НС и Народные советы: готовность к большому дню страны

В воскресенье, 15 марта 2026 года, избиратели по всей стране примут участие в выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов.

В воскресенье, 15 марта 2026 года, избиратели по всей стране примут участие в выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Это политическое событие имеет особенно важное значение, отражая право народа осуществлять свою власть через выбор достойных представителей.





Генсек ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с руководящей речью на Общенациональной конференции по развертыванию работы по проведению выборов депутатов НС XVI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов (ноябрь 2025 года) (Фото: ВИА)

По словам члена ЦК КПВ, Генерального секретаря НС, Председателя Канцелярии НС, Руководителя Канцелярии Национального избирательного совета Ле Куанг Маня, в последнее время подготовка к выборам осуществляется синхронно, тщательно и системно, в соответствии с установленными сроками и требованиями законодательства. Весь процесс проводится под централизованным и единым руководством центральных органов и при тесной координации между учреждениями политической системы.

На центральном уровне Национальный избирательный совет завершил издание всех 27 предусмотренных законом нормативных документов, сформировав полный правовой коридор для всех этапов избирательного процесса. Кроме того, Совет издал ещё 14 резолюций и руководящих документов, а также 34 разъяснения по профессиональным вопросам для местных органов. Эти документы сосредоточены на конкретных вопросах на уровне базовых структур — таких как согласительные процедуры, составление списков избирателей, организация встреч кандидатов с избирателями, обеспечение общественного порядка и безопасности, применение информационных технологий и другие аспекты. Благодаря этому обеспечивается единообразие в работе всей системы и минимизируется даже вероятность малейших ошибок.

28 февраля 2026 года член Политбюро, Председатель НС Чан Тхань Ман, Председатель Национального избирательного совета, возглавил делегацию по надзору и проверке подготовки к выборам депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов на 31-м избирательном участке в общине Хынгнгуен провинции Нгеан (Фото: ВИА)

Национальный избирательный совет также выступил с предложением о принятии Заключения № 03-KL/TW Политбюро и Секретариата ЦК КПВ о продолжении реализации Директивы № 46-CT/TW, в котором вновь подчёркивается необходимость усиления руководящей роли Партии в проведении выборов в условиях появления новых особенностей в организации государственного аппарата и методах управления. Это не только политический акцент, но и важная основа для того, чтобы партийные комитеты и органы власти на местах конкретизировали свою ответственность, чётко распределили задачи, исполнителей и сроки их выполнения.

Процесс согласования, выдвижения и проверки документов кандидатов был проведён строго, открыто и прозрачно, через несколько этапов рассмотрения и получения мнений избирателей по месту жительства и месту работы. Это ключевой этап, обеспечивающий качество состава депутатского корпуса уже на начальном этапе.

На местном уровне избирательные комиссии провинциального и коммунального уровней были сформированы в сроки, предусмотренные законом. Списки более чем 73 миллионов избирателей были публично вывешены в 72 195 избирательных участках по всей стране. Проверка списков проводилась в несколько этапов, включая сверку с базой данных о населении, что позволило максимально снизить вероятность ошибок.

На каждом избирательном участке детально подготовлены урны для голосования, помещения для голосования, планы обеспечения безопасности и общественного порядка, противопожарные меры, а также резервные сценарии на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Можно сказать, что подготовительная работа не ограничилась общими указаниями, а охватила каждый жилой квартал, каждую городскую группу населения, каждую деревню и каждое селение.

Обеспечение абсолютной безопасности выборов

Обеспечение полной безопасности и общественного порядка при проведении выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов рассматривается как особо важная политическая задача, имеющая ключевое значение для успешного проведения выборов. Исходя из этого понимания, силы Народной милиций и Народной армии Вьетнама последовательно и скоординированно реализуют комплекс мер и планов, будучи готовыми эффективно реагировать на любые возможные ситуации, не допуская пассивности или внезапных угроз.

Министерству общественной безопасности поручены две важные задачи: обеспечить абсолютную безопасность и общественный порядок в ходе выборов в НС и Народные советы всех уровней, а также координировать работу с Национальным избирательным советом и соответствующими органами НС по применению научно-технических достижений и информационных технологий в организации избирательного процесса.

Применение информационных технологий и цифровой трансформации в избирательной работе. На фото: члены молодёжной организации района Хонгха города Ханой проверяют подготовку к организации голосования и порядок проведения голосования на 27-м избирательном участке (Фото: ВИА)

Сканирование QR-кода для получения информации, связанной с выборами (Фото: ВИА)

МОБ издало директиву и сопутствующие документы по реализации 50 ключевых задач, чётко распределив ответственность между отдельными подразделениями и местными органами для выполнения поставленных функций. На этой основе органы общественной безопасности на местах разработали собственные планы реализации задач, поставленных Министерством, а также взаимодействуют с избирательными комиссиями различных уровней для консультирования партийных комитетов и органов власти на местах по вопросам обеспечения абсолютной безопасности и общественного порядка, а также внедрения информационных технологий в избирательную работу.

В части обеспечения общественного порядка ситуация, связанная с выборами, находится под постоянным и тщательным контролем. Потенциальные риски и факторы осложнения своевременно выявляются и нейтрализуются на ранней стадии — на удалённых подступах и непосредственно на местах — что позволяет не допустить возникновения неожиданных ситуаций. Проверка и подтверждение сведений о кандидатах проводится строго в соответствии с установленными требованиями, в тесной увязке с подготовкой к выборам, при оперативном взаимодействии с Национальным избирательным советом и внесении предложений избирательным комиссиям всех уровней по урегулированию случаев, когда кандидаты не полностью соответствуют установленным стандартам.

Силы милиций на всех уровнях своевременно выявляют, предотвращают и пресекают действия по использованию интернета для публикации и распространения недостоверной информации, связанной с избирательной работой (Фото: ВИА)

Решительно осуществляется работа по обеспечению кибербезопасности, информационной безопасности и безопасности медиапространства. МОБ организовало эффективные кампании по борьбе с преступностью, направленные на поддержание общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, а также на обеспечение безопасности во время празднования Лунного Нового года 2026 года по всей стране.

В рамках внедрения информационных технологий для организации выборов МОБ издало нормативные положения об использовании Национальной базы данных о населении и системы VNeID при составлении списков избирателей, печати избирательных удостоверений и внедрении программного обеспечения для управления данными избирателей; также проведено обучение для местных органов по всей стране.

Избиратели сканируют QR-код, чтобы принять участие в онлайн-конкурсе по изучению Закона о выборах (Фото: ВИА)

С помощью этой системы избиратели распределены по избирательным участкам для более чем 78,5 миллиона граждан, имеющих право голоса, что составляет 99,48 % от общего числа. Необновлённые данные касаются в основном случаев, когда некоторые избиратели уже умерли, но их семьи ещё не оформили процедуру регистрации смерти в установленном порядке, либо когда граждане находятся в процессе изменения места голосования и ещё не включены в списки на новых избирательных участках.

Наряду с МОБ Министерство обороны также активно проводит работу по политическому воспитанию и информационно-разъяснительной деятельности, направленной на повышение осознания ответственности среди военнослужащих, работников и служащих в процессе подготовки к участию в выборах; строго и последовательно соблюдает процедуры выдвижения кандидатов; внимательно отслеживает ситуацию и разрабатывает планы боевой готовности; активно координирует действия для выполнения всех этапов и требований избирательного процесса.

3 марта 2026 года генерал Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр обороны провёл проверку и надзор за подготовкой к выборам в провинции Тхайнгуен (Фото: ВИА)

Усиление патрулирования на приграничных направлениях и на море с целью надёжной защиты суверенитета и предотвращения проникновения источников заболеваний, способных повлиять на ход избирательного процесса (Фото: ВИА)

Минобороны продолжает отработку планов боевой готовности по защите выборов, координируя действия по обеспечению безопасности и надёжной защиты избирательного процесса (Фото: ВИА)

Минобороны продолжает проводить тренировки по планам обеспечения боевой готовности для защиты выборов, координирует действия по обеспечению безопасности и общественного порядка; активно предупреждает и оперативно урегулирует возможные инциденты на местах, не позволяя враждебным силам использовать ситуацию для подстрекательства или вовлечения населения в действия, направленные на срыв выборов. Усилены патрульные мероприятия на приграничных территориях и в морских районах для надёжной защиты национального суверенитета, а также предотвращения проникновения возможных источников эпидемий, способных негативно повлиять на ход избирательного процесса.

Местные регионы готовы к общенациональному празднику

Атмосфера всенародного праздника — выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов — распространяется по всем регионам страны, сопровождаясь духом оперативности, серьёзности и высокой ответственности.

Атмосфера всенародного праздника выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов в городе Хошимин (Фото: ВИА)

По всей территории города Ханоя — от центральных улиц до пригородных коммун — улицы украшены яркими красными флагами, транспарантами и лозунгами, приветствующими выборы депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Атмосфера одновременно напряжённой подготовки и праздничного подъёма ощущается во всех коммунах и кварталах столицы накануне этого важного общенационального события. Планы противопожарной безопасности, спасательных и аварийных работ на избирательных участках тщательно проверены. Компетентные службы находятся в состоянии полной готовности, обеспечивая абсолютную безопасность в день голосования.

Некоторые образцы агитационных плакатов для официального использования в информационно-пропагандистских мероприятиях, посвящённых выборам депутатов НС XVI созыва и выборам депутатов народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов (Фото: Министерство культуры, спорта и туризма)

В городе Хошимине списки избирателей также были публично размещены с 3 февраля. В период с 5 по 10 марта городская избирательная комиссия организовала печать и выдачу удостоверений избирателей, подготовку избирательных урн и бюллетеней в соответствии с установленными требованиями, печать материалов для выборов и обеспечение материально-технических условий на избирательных участках. В городе также сформированы рабочие группы по проверке и надзору, которые непосредственно направляют и контролируют местные органы власти в процессе проведения избирательной кампании в соответствии с установленными правилами и сроками.

Проведение пробного запуска процедуры голосования в городе Хошимин. Фото: ВИА)

Досрочное голосование в специальном административном районе Чыонгша (провинция Кханьхоа) (Фото: ВИА)

Досрочное голосование на морском платформе DK1 (Источник: ВИА)

В других регионах страны — от центральных улиц до жилых кварталов и квартальных групп жителей - работы по праздничному оформлению ведутся синхронно, создавая торжественную и яркую атмосферу. На избирательных участках завершается тщательная подготовка: от вывешивания списков избирателей и биографий кандидатов до оформления помещений для голосования. Подготовлены также переносные избирательные урны, что позволяет обеспечить реализацию избирательного права граждан в самых удалённых районах, горных местностях и на островах.

Ранее Национальный избирательный совет разрешил четырём избирательным участкам города Хошимина провести досрочное голосование. Утром 26 февраля в четырёх участках досрочного голосования, расположенных в кварталах Тамтханг, Фыоктханг и коммуне Лонгшон, приняли участие более 4 000 избирателей. Это граждане, выполняющие длительные служебные задачи в море — на дежурных судах, морских платформах DK1, буровых установках или работающие в особых условиях, что не позволяет им принять участие в голосовании в общенациональный день выборов 15 марта.

Видео: Выборы депутатов Национального собрания и народных советов — большой праздник страны (Источник: ВИА)

Затем утром 8 марта военнослужащие и жители специального административного района Чыонгша (провинция Кханьхоа), специального района Тхочау (провинция Анзянг), а также представители народности Бру-Ван Кьеу из коммуны Чыонгшон (провинция Куангчи) также приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов — на неделю раньше официальной даты выборов по всей стране.

Чтобы важное политическое событие страны прошло успешно, Председатель НС Чан Тхань Ман обратил внимание местных органов власти на необходимость исключить любые проявления самоуверенности или беспечности, одновременно подчеркнув пять ценных уроков опыта: укрепление великого единства всего народа; решающая и последовательная руководящая роль партийных комитетов всех уровней; эффективная информационная и разъяснительная работа; строгое соблюдение процедур отбора и выдвижения кандидатов; активный мониторинг ситуации на местах и тщательная подготовка планов и мер по обеспечению общественного порядка и социальной безопасности, гарантируя абсолютную безопасность выборов.



