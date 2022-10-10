Впечатления от 18-го Фестиваля культурного обмена между Хойаном и Японией

После двухлетней паузы в Хойане состоялся Фестиваль культурного обмена между Хойаном и Японией, призванный познакомить местных жителей и гостей города с интересными историями о прекрасных сказочных отношениях между торговым портом Хойаном и городом Нагасаки (Япония), заложенных более 400 лет назад, которые стали основой для сегодняшней крепкой дружбы между Вьетнамом и Японией.

Фестиваль культурного обмена между Хойаном и Японией, проходящий ежегодно, в этом году состоялся в 18-й раз. Власти города Хойана организовали множество ярких, привлекательных и красочных мероприятий по культурному обмену, привлекшие внимание и участие большого количества местных жителей и гостей города.

Фестиваль проходил в течение трех дней: с 26 по 28 августа 2022 года. Он включал в себя множество уникальных мероприятий по культурному обмену между двумя странами, таких как: шоу уличного искусства, гонки на лодках, реконструкцию свадьбы принцессы Нгок Хоа и японского торговца Араки Сората, ярмарки, модные показы, мастер-классы по каллиграфии, гастрономические события и т.д.

Романтическая красота древнего города Хойана осенью. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Церемония открытия Дома японской культуры в древнем городе Хойане. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Фестиваль привлекает большое количество посетителей. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Японские народные танцы на улицах Хойана. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Танцы молодежи двух стран. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Вьетнамская и японская молодежь увлеченно танцует, поет и общается.Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Экологически чистый модный показ. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Японские туристки в восторге от Фестиваля. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Японская певица выступает в древнем городе Хойане. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Многие иностранные туристы имеют возможность открыть для себя интересную культуру жителей Хойана. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Выступление молодежной команды древнего города Хойана в традиционных японских костюмах кимоно. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Это уникальное культурное событие подарило жителям и гостям города интересные открытия и впечатления об истории отношений между Хойаном и Нагасаки и дружбы между Вьетнамом и Японией. Эта история нашла яркое естественное отражение в выступлении очаровательных и живых актерских талантов жителей древнего города Хойана и японских друзей. Так, мероприятие не только оставило прекрасное впечатление, но и привлекло восторженное и активное участие гостей города, в том числе многочисленных иностранных туристов.

Свадебная церемония принцессы Нгок Хоа и японского торговца Араки Сорато, состоявшаяся более 400 лет назад, стала основной для зарождения дружеских отношений между двумя странами. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Свадьба проходила в мирной деревенской обстановке у романтической реки Хоай. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ