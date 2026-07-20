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ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА

Более 80% населения Вьетнама пользуются смартфонами

В прошлом году более 80% населения Вьетнама пользовались смартфонами, что свидетельствует о растущем уровне цифровой связанности страны, сообщило Национальное статистическое управление (NSO) при Министерстве финансов.

Согласно обследованию уровня жизни домохозяйств за 2025 год, проведённому Национальным статистическим управлением, мобильными телефонами пользовались 87,3% населения, что на 2,5 процентного пункта больше по сравнению с 84,8% в 2024 году. При этом смартфонами пользовались 80,3% населения, а доля пользователей кнопочных телефонов сократилась до 8,5%.

Результаты обследования показали, что мобильные телефоны, особенно смартфоны, стали неотъемлемой частью повседневной жизни во Вьетнаме. Поэтому различия в уровне их использования между различными группами населения и регионами страны остаются незначительными.

Обследование уровня жизни домохозяйств за 2025 год охватило 46 995 домохозяйств по всей стране, представляющих городские и сельские районы, шесть социально-экономических регионов, а также все 34 провинции и города центрального подчинения.

В ходе обследования были собраны данные о доходах, демографических характеристиках, образовании, здравоохранении, занятости, товарах длительного пользования, жилищных условиях, электроснабжении, водоснабжении, санитарии, а также доступе к информационно-коммуникационным технологиям.


ИЖВ/ВИА

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