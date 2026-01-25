Báo Ảnh Việt Nam

ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ

Баньми «Зан То»: ночное блюдо, привлекающее множество иностранных гостей в Ханое

Баньми — это не только привычное уличное блюдо для вьетнамцев, но и известное знакомое блюдо для иностранных гурманов. Благодаря таким популярным ингредиентам, как паштет, яйца, сосиски, куриное мясо, жареная свинина (са сию), ароматная зелень и маринованные овощи, а также уникальной авторской рецептуре, баньми «Зан То» стал брендом, который надолго остаётся в памяти многих людей.

 

 

«Кулинарное наследие» Вьетнама раскрывается с особой стороны в ночное время, и заведение баньми «Зан То» стало одним из главных центров этого притяжения.

Работая в интервале с 19:00 до рассвета, эта точка превратила обычную городскую улицу в знаковое место для всех ценителей уличной еды.

Основной поток посетителей здесь формируют те, кто ищет качественный перекус после рабочих смен или ночных прогулок, создавая специфическую живую атмосферу, присущую Ханою.



ИЖВ/ВИА

