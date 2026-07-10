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ຂ່າວສານ

World Cup 2026: ຝະ​ລັ່ງ ເອົາ​ຊະ​ນະ Morocco ເຂົ້າ​ຮອບ 8 ທິມ

Morocco ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແລະ ຢັ້ນ​ຢືນ​ທິ່​ຕັ້ງ​ອັນ​ດັບ 1 ໃນ 10 ທິມ​ບານ​ເຕະ​ດີ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ....
(ພາບປະກອບ: ຊີນຮົວ/VNA)

ໃນ​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນເຂົ້າ​ຮອບ 8 ທິມ​ຂອງ World Cup 2026 ທີ່ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 10 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຝະ​ລັ່ງ ສືບ​ຕໍ່​ພິ​ສູດ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ ຂະ​ນະ​ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ຕໍ່ Morocco ທິ​ມຕາງ​ໜ້າ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ທະ​ວີບ ອາ​ຟ​ຼິກ​ກາ​ ຢູ່​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລານີ້ ດ້ວຍ 2 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0 ໂດຍ​ນັກ​ກິ​ລາ​ດີ​ເດັ່ນ​ Kylian Mbappe ແລະ Ousmane Dembele ເປັນ​ຜູ້​ເຕະເຂົ້າ.

ເຖິງວ່າປະ​ລາ​ໄຊ​ຕໍ່​ທິມ​ສະ​ໝັກ​ແຖວ​ໜ້າຍາດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ເລີດກໍ່​ຕາມ, ແຕ່ Morocco ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແລະ ຢັ້ນ​ຢືນ​ທິ່​ຕັ້ງ​ອັນ​ດັບ 1 ໃນ 10 ທິມ​ບານ​ເຕະ​ດີ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ, ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ທິມ​ຊາດ​ຂອງ​ທະ​ວີບ ອາ​ຟ​ຼິກ​ກາ ທຳ​ອິດ​ລອດ​ເຂົ້າ​ຮອບ 8 ທິມຂອງ World Cup ຢູ່ ກາ​ຕາ ກ່ອນນີ້ 4 ປີ.

(ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ນົດ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ແຂວງ ກວາງ​ຈິ

ກຳ​ນົດ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ແຂວງ ກວາງ​ຈິ

ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນກໍ່​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເຂດນີ້​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ, ເຕົ້າ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດລວມ 29 ອັດ​ຖິ.
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