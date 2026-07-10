ຂ່າວສານ
World Cup 2026: ຝະລັ່ງ ເອົາຊະນະ Morocco ເຂົ້າຮອບ 8 ທິມ
ໃນນັດແຂ່ງຂັນເຂົ້າຮອບ 8 ທິມຂອງ World Cup 2026 ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຝະລັ່ງ ສືບຕໍ່ພິສູດກຳລັງແຮງ ຂະນະໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ Morocco ທິມຕາງໜ້າສຸດທ້າຍຂອງທະວີບ ອາຟຼິກກາ ຢູ່ງານມະຫາກຳກິລານີ້ ດ້ວຍ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ໂດຍນັກກິລາດີເດັ່ນ Kylian Mbappe ແລະ Ousmane Dembele ເປັນຜູ້ເຕະເຂົ້າ.
ເຖິງວ່າປະລາໄຊຕໍ່ທິມສະໝັກແຖວໜ້າຍາດເອົາຊະນະເລີດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ Morocco ຍັງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຢັ້ນຢືນທິ່ຕັ້ງອັນດັບ 1 ໃນ 10 ທິມບານເຕະດີເດັ່ນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ພາຍຫຼັງໄດ້ກາຍເປັນທິມຊາດຂອງທະວີບ ອາຟຼິກກາ ທຳອິດລອດເຂົ້າຮອບ 8 ທິມຂອງ World Cup ຢູ່ ກາຕາ ກ່ອນນີ້ 4 ປີ.