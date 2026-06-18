ຂ່າວສານ
World Cup 2026: ບັນດາຮູບແບບ AI ຈີນ ແຂ່ງກັນຄາດເດົາໝາກຜົນ World Cup
ການແກ້ງແຍ້ງທີ່ພວມຮ້ອນຂຶ້ນຢູ່ນອກເດີ່ນແຂ່ງຂັນ World Cup ລະຫວ່າງບັນດາຮູບແບບປັນຍາປະດິດ (AI) ແຖວໜ້າຂອງ ຈີນ, ເມື່ອບັນດາຮູບແບບນີ້ພວມໄດ້ຮັບການທົດລອງເພື່ອຄາດເດົາໝາກຜົນຂອງໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການກິລາໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ.
ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍຄຸນລັກສະນະພິເສດການຄາດເດົາໝາກຜົນດ້ວຍ AI ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ World Cup ປີນີ້ ກາຍເປັນພາກສະໜາມໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດພິຈາລະນາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນບົນພື້ນຖານ AI ຂອງ ຈີນ.
ໃນເຫດການໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, World Cup 2026 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນວັນມະຫາກຳບານເຕະໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ເປັນເຫດການໜຶ່ງ ທີ່ປະເທດເຈົ້າພາບ ອາເມລິກາ ເລືອກເອົາຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດຄົບຮອບ 250 ປີ (1776 – 2026).