ຂ່າວສານ
World Cup 2026: ບັນດາສະຖິຕິອາດຈະໄດ້ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນການແຂ່ງຂັນບານເຕະໂລ
World Cup 2026 ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມລໍຄອຍຄືດັ່ງງານແຂ່ງຂັນບານເຕະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ດ້ວຍເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດມີ 48 ທິມເຂົ້າຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງກາຍເປັນເວທີສະແດງທີ່ເຫັນປະຈັກຕາຫຼາຍສະຖິຕິມາແຕ່ດົນນານຖືກທຳລາຍ. ດ້ວຍນັດແຂ່ງຂັນກວ່າ 104 ນັດ, ມີຫຼາຍຂີດໝາຍກ່ຽວກັບຜົນງານລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດໄດ້ຂຽນຄືນ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖິຕິທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດແມ່ນການຍິງເຂົ້າປະຕູໃນສະໄໝ World Cup ໜຶ່ງ. ເລື່ອງງານແຂ່ງຂັນປີນີ້ເປີດກວ້າງເຖິງ 48 ທິມ, ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່ານັດແຂ່ງຂັນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດສ້າງຕັ້ງສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບການຍິງເຂົ້າປະຕູເກືອບຄືວ່າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັນທີ່ພວມໄດ້ລ້ໍຖ້າ.
World Cup 2026 ກໍ່ອາດຈະເຫັນປະຈັກຕາສະຖິຕິພິເສດກ່ຽວກັບຈຳນວນເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ແລະ ຜູ້ຮັກສາປະຕູຊາວ ເມັກຊີໂກ Guillermo Ochoa ນອນໃນກຸ່ມນັກກິລາກາຍເປັນຜູ້ທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ 6 ສະໄໝຈັດ World Cup ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແມ່ນຜົນງານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດງານແຂ່ງຂັນ.
ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຈາກເວັບໄຊໂອນຍ້າຍນັກກິລາ Transfermarkt, ຍອດມູນຄ່າທິມກິລາຂອງທຸກທິມເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນບັນລຸປະມານ 17,5 ຕື້ເອີໂລ, ກາຍເປັນສະໄໝ World Cup ມີລາຄາດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.