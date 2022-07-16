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ຂ່າວສານ

WHO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ WHO; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai ສືບຕໍ່ຕີລາຄາສະພາບໂລກລະບາດຢ່າງທັນການ.

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ WHO; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai ສືບຕໍ່ຕີລາຄາສະພາບໂລກລະບາດຢ່າງທັນການ.

    

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ  ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai, ຫົວໜ້າອົງການ WHO ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai, ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ WHO; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai ສືບຕໍ່ຕີລາຄາສະພາບໂລກລະບາດຢ່າງທັນການ; ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນ, ສະເໜີຄຳກ່າວເຕືອນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ; ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19. ສ່ວນທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ WIPO, ສ.ຝລັ່ງ ແລະ UNESCO

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ WIPO, ສ.ຝລັ່ງ ແລະ UNESCO

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມຂອງ WIPO ໃນການໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.
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