ຂ່າວສານ
WHO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງ ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄວບຄຸມ
ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດຝີຕຸມລີງ 131 ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 106 ຄົນ ນັບແຕ່ມື້ກວດພົບເຫັນພະຍາດດັ່ງກ່າວກ່ອນນີ້ປະມານ 3 ອາທິດ ຢູ່ບັນດາປະເທດນອກທະວີບ ອາຟະລິກາ.
ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕົນ, WHO ຕີລາຄາວ່າ ເຖິງວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ຍັງນອນຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ. ອົງການດັ່ງກ່າວກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະໃໝ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງນີ້.