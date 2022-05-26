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ຂ່າວສານ

WHO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງ ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄວບຄຸມ

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດຝີຕຸມລີງ 131 ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 106 ຄົນ ນັບແຕ່ມື້ກວດພົບເຫັນພະຍາດດັ່ງກ່າວກ່ອນນີ້ປະມານ 3 ອາທິດ ຢູ່ບັນດາປະເທດຢູ່ນອກທະວີບ ອາຟະລິກາ - ເຊິ່ງເປັນບ່ອນປະຈຳທີ່ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
  ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ Liberia ທີ່ຕິດພະຍາດ ຝີຕຸ່ມລີງ (ພາບ: Getty Images/TTXVN)  

 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດຝີຕຸມລີງ 131 ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 106 ຄົນ ນັບແຕ່ມື້ກວດພົບເຫັນພະຍາດດັ່ງກ່າວກ່ອນນີ້ປະມານ 3 ອາທິດ ຢູ່ບັນດາປະເທດນອກທະວີບ ອາຟະລິກາ.

ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕົນ, WHO ຕີລາຄາວ່າ ເຖິງວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ຍັງນອນຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ. ອົງການດັ່ງກ່າວກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະໃໝ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວ MICE

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວ MICE

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວ MICE. ພາຍຫຼັງຖືກຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເປັນໄລຍະຍາວ, ປັດຈຸບັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ MICE (ໝາຍເຖິງການທ່ອງທ່ຽວສົມທົບກັບການຈັດກອງປະຊຸມ) ຂອງທັງແຂກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ມານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເພາະສະນັ້ນ ທາງນະຄອນພວມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຍາດແຍ່ງທ່າອ່ຽງນີ້ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
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