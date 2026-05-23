ຂ່າວສານ
WHO ຮັບຮູ້ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານຜົນຮ້າຍຂອງຢາສູບ
ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຍົກສູງຈິດສຳນຶກ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຂອງຢາສູບໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ WHA 79, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ປອ. ທ່ານໝໍ ຫວູແມ້ງຮ່າ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ໃນນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວູແມ້ງຮ່າ ໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນ ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ແນໃສ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ປະກອບສ່ວນແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແນໃສ່ສ້າງລະບົບສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກທີ່ປອດໄພ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມທົນທານທີ່ດີຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ.