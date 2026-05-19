ຂ່າວສານ WHO ຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດ 19/05/2026 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ຜົນຂອງ WHA78 ທີ່ດຳເນີນໃນປີ 2025, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 79 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ການແພດ ໂລກ (WHA79) (ພາບ: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP) ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 79 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ການແພດ ໂລກ (WHA79) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ. ເຫດການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກປະເທດສະມາຊິກ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍການແພດທົ່ວໂລກ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຂອງອົງການໃນສະພາບການໂລກພວມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການລະບາດພະຍາດຂອງໄວຣັດ Hanta ໃນກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລະບາດຂອງໄວຣັດ Ebola ຢູ່ ສ.ໂກງໂກ ແລະ ອຸການດາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ຜົນຂອງ WHA78 ທີ່ດຳເນີນໃນປີ 2025, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 31 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ສົນທິສັນຍາ ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP31), ໂດຍຕວັກກີ ແລະ ອົດສະຕາລີເປັນປະທານຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ພ້ອມກັນຮັກສາກຳລັງໜູນດ້ານການເມືອງທີ່ບັນລຸໄດ້ຢູ່ WHA78. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)