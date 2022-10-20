Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

WHO ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກລະບາດໃນໂລກ

ໂລກຍັງປະເຊີນໜ້າກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງ.

ໂລກຍັງປະເຊີນໜ້າກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງ.

    

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນພາຫະນະສື່ສານ ເຢຍລະມັນ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ກ່າວເຕືອນວ່າ ບໍ່ຄວນຕີລາຄາຕ່ຳຕໍ່ສະພາບການໂລກລະບາດໃນໜ່ວຍໂລກ, ເຖິງວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງຫຼາຍກໍ່ຕາມ.

        ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຢືນຢັນວ່າ, ໂລກຍັງປະເຊີນໜ້າກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງ, ພະຍາດໝາກສຸກລີງຍັງແຜ່ລະບາດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ພະຍາດ Ebola ຢູ່ ອຸການດາ ແລະ ໂລກອະຫິວາທີ່ກວດພົບຢູ່ 27 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ 11 ປະເທດບໍ່ເຄີຍເກີດພະຍາດອະຫິວາມາກ່ອນ.

        ກ່ຽວກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຖືວ່າ, ໄວຣັດ SARS – CoV-2 ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ ແລະ ຍາກທີ່ຈະດັບສູນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ເມື່ອມັນກາຍພັນຈາກສາຍພັນນີ້ໄປສູ່ສາຍພັນອື່ນ. ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບທີ່ກວດພົບຫຼາຍສາຍພັນໃໝ່ຂອງໄວຣັດ Omicron ແລະ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢູ່ບາງປະເທດ.

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ , ກວດກາຕົວຈິງເຂດມີດິນເຈື່ອນຍ້ອນພາຍຸ Sonca ແລະ ນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top