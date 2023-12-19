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ຂ່າວສານ

WHO ກ່າວປະນາມ ເລື່ອງ ອິດສະຣາແອນ ມ້າງທຳລາຍໂຮງໝໍຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ໃນບົດເອົາລົງໃນເວບໄຊສັງຄົມ X, ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: WHO ສະແດງຄວາມເຈັບປວດຕໍ່ເລື່ອງ ໂຮງໝໍ Kamal Adwan ຢູ່ກ້ຳເໜືອເຂດ ຊາກາ ຖືກມ້າງທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 17 ທັນວາ, ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວປະນາມເຫດການ ອິດສະຣາແອນ ມ້າງທຳລາຍໂຮງໝໍ Kamal Adwan ຢູ່ທາງກ້ຳເໜືອເຂດ ກາຊາ.

ໃນບົດເອົາລົງໃນເວບໄຊສັງຄົມ X, ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: WHO ສະແດງຄວາມເຈັບປວດຕໍ່ເລື່ອງ ໂຮງໝໍ Kamal Adwan ຢູ່ກ້ຳເໜືອເຂດ ຊາກາ ຖືກມ້າງທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີຄົນເຈັບ 8 ຄົນເສຍຊີວິດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ບົດລາຍງານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາລະກອນການແພດຫຼາຍຄົນກໍ່ຖືກຈັບຕົວ. ປະຈຸບັນ, WHO ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພວມຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຂ່າວຢ່າງຮີບດ່ວນ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງບັນດາບຸກຄົນນີ້.

ຜູ້ນຳອົງການ WHO ກໍ່ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາຄົນເຈັບ ເມື່ອລົດພະຍາບານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຮງໝໍໄດ້. ບັນດາອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ, ເຊິ່ງເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການປະທະກັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກ່ວາ 18.800 ຄົນຢູ່ເຂດດິນແດນແຫ່ງນີ້ຖືກເສຍຊີວິດ , ເປັນຕົ້ນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຝ່າຍ ອິດສະຣາແອນ ກໍ່ມີເກືອບ 1.200 ຄົນເສຍຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
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