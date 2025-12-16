ຂ່າວສານ
VINFAST ເປີດນຳໃຊ້ໂຮງຈັກຜະລິດລົດເກັງໄຟຟ້າຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ
ໂຮງຈັກຜະລິດລົດເກັງໄຟຟ້າ VinFast ຢູ່ Suban ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວພາຍຫຼັງເວລາພຽງແຕ່ 17 ເດືອນ. ນີ້ແມ່ນໂຮງຈັກແຫ່ງທີ 4 ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນທົ່ວໂລກ, ທັງແມ່ນໂຮງຈັກທຳອິດຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຢູ່ນອກ ຫວຽດນາມ). ທ່ານ ຟ້າມແຊັງເຈົາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ VinFast ອາຊີ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ການເປີດນຳໃຊ້ໂຮງຈັກຢູ່ Subang ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກຂອງ VinFast ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນຕະຫຼາດສຳຄັນ. ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນປະເທດມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ມີລະດັບການເຕີບໂຕສູງ, ດ້ວຍຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ 8%. ລະດັບການເຕີບໂຕລົດໄຟຟ້າກໍສູງ, ສະນັ້ນ Vinfast ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງໂຮງຈັກໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.”
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ Airlangga Hartarto ລັດຖະມົນຕີຜູ່ປະສານງານດ້ານເສດຖະກິດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຂອບຂະໜາດ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, VinFast ຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາແກ່ນສານສຳຄັນ, ປະກອສ່ວນນຳ Subang ກາຍເປັນສູນອຸດສາຫະກຳລົດໄຟຟ້າໃໝ່ຂອງພາກພື້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.