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ຂ່າວສານ

Viettel ເຊັນສັນ​ຍາ​ນັບ​ລ້ານ​ USD ສະ​ໜອງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ 5G ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

Viettel ຈະສະໜອງສະຖານີກະຈາຍອິນເຕີເນັດ 4G ແລະ 5G ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື High Cloud Technologies. ນີ້ແມ່ນໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ທຳອິດຂອງ Viettel ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.
ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ (ພາບ: VOV)

ສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າກວ່າ 1 ລ້ານ USD ສະໜອງລະບົບອິນເຕີເນັດ 5G ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ Viettel (Viettel High Tech) ລົງນາມກັບບໍລິສັດ High Cloud Technologies (ຂອງ UAE - ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ) ໄດ້ດຳເນີນໃນງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (ແຕ່ວັນທີ 19 – 22 ທັນວາ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມສັນຍາດັ່ງກ່າວແລ້ວ, Viettel ຈະສະໜອງສະຖານີກະຈາຍອິນເຕີເນັດ 4G ແລະ 5G ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື High Cloud Technologies. ນີ້ແມ່ນໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ທຳອິດຂອງ Viettel ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.

ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າ UAE ແລ້ວ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ Viettel  ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາແກ້ງແຍ້ງ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາບໍລິສັດອື່ນໆ, ຈະຊ່ວຍເປີດກວ້າງຂອບເຂດການກະຈາຍສັນຍານໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ ແລະ ເຂດອື່ນໆຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເຂດຊານເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຍົກສູງການສຶກສາ ແລະ ປົວແປງຊີວິດສັງຄົມຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.
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