ຂ່າວສານ
Viettel ເຊັນສັນຍານັບລ້ານ USD ສະໜອງອິນເຕີເນັດ 5G ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ
ສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າກວ່າ 1 ລ້ານ USD ສະໜອງລະບົບອິນເຕີເນັດ 5G ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ Viettel (Viettel High Tech) ລົງນາມກັບບໍລິສັດ High Cloud Technologies (ຂອງ UAE - ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ) ໄດ້ດຳເນີນໃນງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (ແຕ່ວັນທີ 19 – 22 ທັນວາ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມສັນຍາດັ່ງກ່າວແລ້ວ, Viettel ຈະສະໜອງສະຖານີກະຈາຍອິນເຕີເນັດ 4G ແລະ 5G ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື High Cloud Technologies. ນີ້ແມ່ນໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ທຳອິດຂອງ Viettel ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.
ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າ UAE ແລ້ວ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ Viettel ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາແກ້ງແຍ້ງ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາບໍລິສັດອື່ນໆ, ຈະຊ່ວຍເປີດກວ້າງຂອບເຂດການກະຈາຍສັນຍານໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ ແລະ ເຂດອື່ນໆຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເຂດຊານເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຍົກສູງການສຶກສາ ແລະ ປົວແປງຊີວິດສັງຄົມຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.