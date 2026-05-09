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ຂ່າວສານ

Viettel ນຳ​ເອົາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໄປ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ເອີ​ຣົບ

SAHA 2026 ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ການ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ເອີ​ຣົບ ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດກວ່າ 1700 ແຫ່ງ ທີ່​ມາ​ຈາກ 120 ປະ​ເທດ.
  ຮ້ານວາງສະແດງຂອງບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ Viettel (ພາບ: qdnd.vn)  

ໃນ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ອຸດ​ສ​າ​ຫະ​ກຳ​ປ​້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ການ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ (SAHA 2026) ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ Istanbul (ຕວັກ​ກີ), ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ Viettel (Viettel High Tech) ໄດ້ແນະ​ນຳ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ສູງ 73 ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ ນອນ​ໃນ 8 ຂົງ​ເຂດຫຼັກ, ຜ່ານ​ນັ້ນ ແນະ​ນຳ​ພື້ນ​ຖານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ສູ່​ສາ​ກົນ. SAHA 2026 ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ການ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ເອີ​ຣົບ ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດກວ່າ 1700 ແຫ່ງ ທີ່​ມາ​ຈາກ 120 ປະ​ເທດ, ລວມ​ມີ​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ໃຫຍ່, ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ການ​ທະ​ຫານ (ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ອົງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ), ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ.

Viettel ຕາງ​ໜ້າໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ ແລະ ມີ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ເຂດ​​ວາງ​ສະ​ແດ​ງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ Hall 1, ທາງ​ຂ້າງ​ແມ່ນ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ແລະ ຕາ​ເວັນ​ອ​ອກ​ກາງ ຄື: UAE, ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ, ອາ​ເຊັກ​ໄບ​ຢານ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ແຖວ​ໜ້າ​ໂລກ​ຄື: Roketsan (ຕວັກ​ກີ), Edge Group (UAE), Leonardo (ອ​ີ​ຕາ​ລີ), Airbus.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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