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ຂ່າວສານ

Vietjet ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຫວຽດນາມ) ກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປ ລາວ)

ດ້ວຍຈຳນວນເຮືອບິນກ່ວາ 105 ລຳ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ, Vietjet ພວມຕັ້ງໜ້າເປີດກ້ວາງສາຍການບິນອອກສູ່ບັນດາທະວີບ, ພັດທະນາຈຸບິນໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.

ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິສັດການບິນ Vietjet ໄດ້ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ  ກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເປີດກ້ວາງໂອກາດຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສາຍການບິນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ມີ 4 ຖ້ຽວໄປ - ກັບ/ອາທິດ, ໃນວັນຈັນ, ວັນພຸດ, ວັນສຸກ, ວັນອາທິດ, ໂດຍໃຊ້ເວລາບິນປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ 45 ນາທີ.

ດ້ວຍຈຳນວນເຮືອບິນກ່ວາ 105 ລຳ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ, Vietjet ພວມຕັ້ງໜ້າເປີດກ້ວາງສາຍການບິນອອກສູ່ບັນດາທະວີບ, ພັດທະນາຈຸບິນໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ, ທີ່ງານວາງສະແດງການບິນສາກົນ Singapore Airshow 2024, ບໍລິສັດການບິນ Vietjet ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນ Airbus ຫາກໍ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຫຼັກການ ທີ່ສັ່ງຊື້ເຮືອບິນລຸ້ນໃໝ່ A330neo (A330-900) ຈຳນວນ 20 ລຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮູບເງົາເລື່ອງລີງລົມບໍ່ມີວັນນ້ຳຕາຕົກ ໄດ້ຮັບ ລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນໃນງານມະຫາກຳ ຮູບເງົາ ສາກົນ Berlin ຄັ້ງທີ 74

ຮູບເງົາເລື່ອງ"ລີງລົມບໍ່ມີວັນນ້ຳຕາຕົກ" ໄດ້ຮັບ ລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນໃນງານມະຫາກຳ ຮູບເງົາ ສາກົນ Berlin ຄັ້ງທີ 74

ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນງານມະຫາກຳຮູບເງົາ Berlin, ດ້ວຍຮູບເງົາສັ້ນຫຼາຍເລື່ອງທີ່ດັງກ້ອງກັງວານ.
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