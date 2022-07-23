ຂ່າວສານ
USAID ຈະເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກິມງອກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂອງພະລັງງານໃນບັນດາຂະແໜງອາຊີບ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ… ພິເສດ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈະຊຸກຍູ້ກັນວິທີການປະຢັດພະລັງງານໃຫ້ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳຕໍ່ຮາກຖານທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານຈຸດສຸມ ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກິດຈຸດສຸມທີ່ຊົມໃຊ້ພະລັງງານເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຕາມທ່ານ James Gilman, ຫົວໜ້າຫ້ອງການປົວແປງ ແລະ ພັດທະນາການເຊື່ອມຕົວ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID) ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດພວມມີພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ດັ່ງນັ້ນ ໄດ້ ແລະ ພວມມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມພະລັງງານສູງ. USAID ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ USAID ກໍ່ຈະຊຸກຍູ້ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຊ່ວຍສ້າງຂະແໜງພະລັງງານແບບຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຂຽວ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ...