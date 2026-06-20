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ຂ່າວສານ

UNODC ຖື ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາ​ດ

ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ Vienna, ສ. ໂອ​ຕາ​ລິດ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມ​ະ​ການ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ Vienna (ACV) ລວມ​ມີ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ, ອຸ​ປະ​ທູດ​ຂອງ 8 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ (ລວມ​ມີ ຫວຽດ​ນາມ, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ມາ​ເລ​ເຊຍ, ມຽນ​ມາ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ໄທ, ລາວ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ) ຫາ​ກໍ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ Monica Juma ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຫ້ອງ​ການ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ (UNODC).
ບັນ​ຍາ​ກາດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: VOV)

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ນາງ Monica Juma ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ສືບ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ພາກ​ພື້ນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ UNODC ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ພາ​ກ​ພື້ນ​ພວມ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັ​ບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຮ້າຍ​ແຮງກວ່າ, ເຊັ່ນ: ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ເນັ​ດ​, ການ​ສໍ້​ໂກງ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ, ໄພຟອກ​ເງິນ ແລະ ບັນ​ດາ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ ຫວູ​ເລ​ຖາຍ​ຮ​ວ່າງ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ.ໂອ​ຕາ​ລິດ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບັນ​ດາ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ UNODC ສຳ​ລັບ ອາ​ຊຽນ ແລະ ພາກ​ພື້ນ; ພ້ອມ​ທັງ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ UNODC ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເຄື່ອງ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​, ຕ້ານ​ອາ​ດ​ຊະ​ຍາກ​ຳ​ຂ້າມ​ຊາດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 101 ປີ (ວັນ​ທີ 21 ມິ​ຖຸ​ນາ 1925 – 21 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026), ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ຂຽນ “ສື່ມວນ​ຊົ​ນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ”.
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