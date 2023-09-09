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ຂ່າວສານ

UNESCO ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ ນັບແຕ່ການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາທົ່ວໄປ ຕະຫຼອດຮອດການຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 08 ກັນຍາ, ອົງການການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນເພື່ອລົບລ້າງການກືກໜັງສື 2023 (ILD 2023) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຊຸກຍູ້ການກືກໜັງສືສຳລັບ ໂລກທີ່ພວມຫັນປ່ຽນ: ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມແຫ່ງຄວາມສັນຕິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.” ນັບແຕ່ມັນເມື່ອອົງການ UNESCO ປະກາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1966, ວັນສາກົນລົບລ້າງການກືກໜັງສື ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 08 ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີຢູ່ທົ່ວໂລກ.      

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ Michael Croft, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNESCO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ: ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ ນັບແຕ່ການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາທົ່ວໄປຕະຫຼອດຮອດ ການຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ. ໃນຖານະເປັນອົງການວິຊາສະເພາະຂອງສະຫະປະຊາຊາດ UNESCO ໄດ້ມອບສິດເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງສະບັບເລກທີ 4 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDG4) ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວລວມມີການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕື່ມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດຕິຜົນ, ຮອບດ້ານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດານະຄອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ລວມມີທັງເຄືອຂ່າຍນະຄອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ທົ່ວໂລກຂອງ UNESCO.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນພາສາ ຫວຽດ ທີ່ດຶງດູດໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນພາສາ ຫວຽດ ທີ່ດຶງດູດໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ວຽກງານເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ລຸລ່ວງຂອງພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ.
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