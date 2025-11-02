ຂ່າວສານ
UNESCO ຮັບຮອງເອົາມະຕິເຊີດຊູນັກວັດທະນະທຳ ເລກຸຍໂດນ
ເລື່ອງ UNESCO ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເຊີດຊູ ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງນັກວັດທະນະທຳ ເລກຸຍໂດນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການຕີລາຄາສູງຂອງສາກົນສຳລັບບັນດາຄຸນຄ່າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາຂອງ ຫວຽດນາມ ຂອງນັກວັດທະນະທຳ ເລກຸຍໂດນ; ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ແນະນຳປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ, ຂອງແຂວງ ຮຶງອຽນ. ເລື່ອງ UNESCO ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັນເຊີດຊູບັນດານັກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນການຮັບຮູ້ຂອງທົ່ວໂລກສຳລັບບັນດາອຸດົມການກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ, ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນກັບໂລກ, ສອດຄ່ອງກັບບັນດາເປົ້າໝາຍລວມຂອງອົງການ ແລະ ບັນດາຈຸດຄວາມງາມໃຈຈິດໃຈ, ພຸມປັນຍາຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ.
ເລກຸຍໂດນແມ່ນເຈົ້າອາມາດໃຫຍ່ຂອງສະໄໝເຈົ້າຊີວິດ ເລຈູງຮຶງ, ແມ່ນນັກວັດທະນະທຳ, ນັກກະວີ ແລະ ໄດ້ຮັບຂະໜານນາມວ່າ ແມ່ນນັກປາດໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝສັກດິນາ.