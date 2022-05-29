ຂ່າວສານ
UNDP ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາ
ເດືອນ ກຸມພາ 2022, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ຫວຽດນາມ (UNDP) ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານເອກະສານໂຄງການແຫ່ງຊາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ (ໄລຍະ 2022 – 2026) ເພື່ອ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ (2022 – 2026), ອົງການ UNDP ໃຫ້ບຸລິມະສິດໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາ.
ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃໝ່ ເຊິ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສ້າງຂຶ້ນລວມມີ 3 ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ. ທີ 1 ແມ່ນສ້າງຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ ຜ່ານການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ. ທີ 2 ແມ່ນ ຂົງເຂດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງສ້າງຄວາມສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ່ 3 ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະ. ທ່ານນາງ Caitlin Wiesen, ຜູ້ຮັກສາການປະສານງານ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງຂົງເຂດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ UNDP ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຈຸດເວລານີ້. ໃນນັ້ນ, ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂຽວ, ກວມລວມພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ທີ 2 ແມ່ນວິວັດການຫັນປ່ຽນດ້ານພະລັງງານ - ເຊິ່ງແມ່ນຂົງເຂດສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະນີ້ ແລະ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນກ້ອນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນ, ແຕ່ຕ້ອງມີການໜູນຊ່ວຍຈາກປະຊາຄົມສາກົນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ທີ 3 ແມ່ນບັນຫາການເງິນ, ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂົງເຂດທີ 4 ແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງ ຫວຽດນາມເປັນສີຂຽວ, ວັດທະນາຖາວອນ”.
ສຳລັບ UNDP ແລ້ວ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ນຳໜ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໃນເອກະສານໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃໝ່ເຊິ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນງານດັ່ງກ່າວ. ຕາມທ່ານນາງ Caitlin Wiesen ແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດແມ່ນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕາມວິທີທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ພິເສດແມ່ນເມື່ອປຽບທຽບກັບບັນດາປະເທດອື່ນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 18% ໃນປີ 2012ເຫຼືອພຽງຕ່ຳກວ່າ 4% ໃນຈຸດເວລານີ້. ທ່ານນາງ Caitlin Wiesen, ຖືວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕີລາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດເປັນເວລາ 2 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເວລາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ໃນຈຸດເວລານັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນ 8 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກນະໂຍບາຍສັງຄົມ. ມີຂົງເຂດໜຶ່ງອີກກໍ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ ນັ້ນແມ່ນ ນະໂຍບາຍອຸປະກະລະສັງຄົມ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທົດສອບ. ກໍ່ຄ້າຍຄືກັບຫຼາຍປະເທດໃນປະຈຸບັນ, ໃນທົ່ວໂລກ ປະກົດມີຫຼາຍວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນ, ນັ້ນແມ່ນວິກິດການກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ລາຄາເຊື້ອໄຟ, ການຂາດວັກຂາດຕອນຂອງລະບົບສະໜອງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ. ໃນສະພາບການຄືແນວນັ້ນ, ຄວນພິຈາລະນາການເຕີບໂຕ, ບໍ່ພຽງແຕ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງອີກຕື່ມ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງແທ້ຈິງໃນປະຈຸບັນແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງການເຕີບໂຕກວມລວມ, ການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ ການເຕີບໂຕເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ໃນວິວັດການນັ້ນ, UNDP ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອພັດທະນາ. ທ່ານນາງ Caitlin Wiesen, ຢືນຢັນວ່າ:
“ຂົງເຂດເຊິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະເໜີໃນຈຸດເວລານີ້ແມ່ນ ຫວຽດນາມ ຄວນພິຈາລະນາປັບປຸງຕະຫຼາດ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ແມ່ນຕ້ອງເຕີບໂຕຂຽວ, ເຕີບໂຕກວມລວມ ແລະ ເຕີບໂຕ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ. ພວກຂ້າພະເຈົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີທີ່ຕັ້ງນຳໜ້າໃນການພັດທະນາຮູບແບບນີ້ ແລະ ຈະສ້າງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງໂລກ.”
ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍ 45 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ - ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແຖວໜ້າ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນຢ່າງຍາວນານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກໄລຍະທາງແຫ່ງການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2022 – 2026 ເຊິ່ງອົງການ UNDP ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ, ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມເຕີບໂຕຂຽວ, ວັດທະນາຖາວອນ, ກ້າແກ່ນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ./.