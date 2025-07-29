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ຂ່າວສານ

UAE, ຈໍ​ແດນ ແລະ ເອ​ຢິບ​​ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່​ອງ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເຂົ້າ​ເຂດ​ກາ​ຊາ

ການກະທຳໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ ປະກາດເລີ່ມຢຸດຊົ່ວຄາວການບຸກໂຈມຕີຍຸດທະວິທີຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ເຂດກາຊາ ເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 8 ໂມງຄ່ຳ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍການກູ້ໄພກູ້ຊີບດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ເຄື່ອງບັນເທົາທຸກ ໂດຍເຮືອບິນປ່ອຍລົງຢູ່ເຂດກາຊາ (ພາບ: THX/TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ເຮືອບິນຂົນສົ່ງເຄື່ອງບັນເທົາທຸກຂອງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ແລະ ຈໍແດນໄດ້ເລີ່ມປ່ອຍເຄື່ອງບັນເທົາທຸກມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດກາຊາ, ສ້າງຂີດໝາຍຄວາມມານະພະຍາຍາມສາກົນ ທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງສະພາບການມະນຸດສະທຳຢູ່ລະດັບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ເຂດກາຊາຍ້ອນນະໂຍບາຍປິດລ້ອມ ແລະ ບຸກໂຈມຕີທາງການທະຫານໂດຍອິດສະລາແອັນ ກໍ່ຂຶ້ນ. ເຮືອບິນຂົນສົ່ງ 3 ລຳຂອງປະເທດນີ້ ແລະ UAE ໄດ້ປ່ອຍເຄື່ອງບັນເທົາທຸກທັງໝົດ 25 ໂຕນເຂົ້າເຂດກາຊາ. ການກະທຳໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ ປະກາດເລີ່ມຢຸດຊົ່ວຄາວການບຸກໂຈມຕີຍຸດທະວິທີຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ເຂດກາຊາ ເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 8 ໂມງຄ່ຳ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍການກູ້ໄພກູ້ຊີບດ້ານມະນຸດສະທຳ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ສື່ມວນຊົນ ເອຢິບ ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ ບັນດາລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ປະເທດນີ້ ໄດ້ເລີ່ມກ້າວເຂົ້າເຂດກາຊາຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທາງບົກ Kerem Shalom. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ເອຢິບຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະມຳເຂົ້າເຂດກາຊາ, ນັບແຕ່ເວລາ ອິດສະລາແອັນ ຈັດວາງຄຳສັ່ງປິດລ້ອມເຂດກາຊາຄືນໃໝ່ຍາມຕົ້ນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ກໍ່ຄວາມກົດດັນຕໍ່ຂະບວນການ Hamas ໃນບັນຫາຕົວປະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
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