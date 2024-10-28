ຂ່າວສານ
STEAMese Festival 2024 ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃນການປະດິດຄິດສ້າງແລະ ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ
ວັນທີ27 ຕຸລາ, ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ, ມີເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ກ່ວາ 4000 ຄົນ ພ້ອມກັນລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດ “STEAMese Festival 2024”. ລາຍການ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ STEAM for Vietnam, UNICEF ຫວຽດນາມ, ຄະນະປະຕິບັດງານ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ Scratch ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການພະຈົນໄພໄປສູ່ໂລກ ປີ 3000”, STEAMese Festival 2024 ໄດ້ອອກແບບດ້ວຍຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບຍຸກສະໄໝ STEAM ແລະ AI ໃນອະນາຄົດ, ເປີດໂລກ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ ນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ສິ່ງທົດຊອບ ຄື: ເຂົ້າວົງກົດ, ລາຊະອານາຈັກແຫ່ງປັນຍາປະດິດ (AI), ນະຄອນຫຸ່ນຍົນ… ຜ່ານນັ້ນ, ພວກນ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງແຫຼ່ງບັນດາໃຈ ໃຫ້ແກ່ທັກສະແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ.