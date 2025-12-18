Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

SEA Games 33: ມື້ຮັບຫຼຽນຄຳຫຼາຍຫຼຽນທີ່ສຸດຂອງກິລາ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 17 ທັນວາ, ເປັນມື້ທີ່ ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ແຂ່ງຂັນໄດ້ດີທີ່ສຸດທີ່ SEA Games 33, ເມື່ອຄວ້າໄດ້ 16 ຫຼຽນຄຳຢູ່ຫຼາຍປະເພດກິລາ, ຄື: ຊ່ວງເຮືອ, ຍິງປືນ, ມວຍປ້ຳ.
(ນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຮັບຫຼຽນຄຳປະເພດກິລາຊ່ວງເຮືອ)

ວັນທີ 18 ທັນວາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ລໍຖ້າການແຂ່ງຂັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳຫຼາຍຫຼຽນທີ່ສຸດຈາກບັນດາປະເພດກິລາ, ຄື: ມວຍປ້ຳ, ຕີດາບ, ຊ່ວງເຮືອ, ລອຍນ້ຳ… ເພື່ອສືບຕໍ່ເດີນຕາມເປົ້າໝາຍຄວ້າຫຼຽນຄຳ 90 ຫຼຽນທີ່ SEA Games 33.

        ໃນປະເພດກິລາບານເຕະຍິງ, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳ, ໂດຍເສຍປະຕູໃນການເຕະຈຸດໂທດ 11 ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

