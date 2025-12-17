ຂ່າວສານ
SEA Games 33: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດໜາມ ຕັ້ງຄວາມຫວັງຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳຈາກບັນດາປະເພດກິລາທີ່ມີທ່າແຮງ
ວັນທີ 16 ທັນວາ, ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນກິລາຫຼາຍປະເພດຢູ່ SEA Games 33 ດ້ວຍຄວາມຫວັງຄ້ວາໄດ້ຫຼາຍຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກ. ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນປະເພດແລ່ນ ແລະ ລານດ້ວຍ 9 ຊຸດຫຼຽນທີ່ໄດ້ຮັບໃນວັນທີ 16 ທັນວານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາດວ່າຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສາມາດຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນກິລາປະເພດ: rowing, Esport, kickboxing, ເຕະກະຕໍ້, ຍົກນ້ຳໜັກ ຕີດາບ….
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, Wushu ແລະ ແລ່ນ ແລະ ລານ ແມ່ນ 2 ປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ນຳມາ 5 ຫຼຽນຄຳໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໃນການແຂ່ງຂັນວັນທີ 15 ທັນວາ.
ພາຍຫຼັງວັນແຂ່ງຂັນທີ 6, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 3 ໃນຕາຕະລາງສະຫຼຸບຫຼຽນດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 40 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 47 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 70 ຫຼຽນ.